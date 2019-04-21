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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 23 36
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 23 13
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Курбан Бердыев: к сожалению, пропустили в концовке матча. Обидное поражение

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев после поражения в матче 24-го тура премьер-лиги от "Урала" (1:2) отметил, что его команде не хватило концентрации в концовке встречи.

– Что именно у команды не получилось, чего не хватило в концовке?

– Концентрации. Стандартные положения у "Урала" достаточно опасные, нужна максимальная концентрация. К сожалению, не смогли.

– Может, не хватило джокера, подобного Бикфалви?

– Не совсем верно. Нужно просто играть более плотно в обороне. (вздыхает) К сожалению, пропустили. Обидное положение, – сказал Бердыев в эфире канала "Матч Премьер".
Теги: Бердыев Урал Рубин
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