Курбан Бердыев: к сожалению, пропустили в концовке матча. Обидное поражение

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев после поражения в матче 24-го тура премьер-лиги от "Урала" (1:2) отметил, что его команде не хватило концентрации в концовке встречи.– Концентрации. Стандартные положения у "Урала" достаточно опасные, нужна максимальная концентрация. К сожалению, не смогли.– Не совсем верно. Нужно просто играть более плотно в обороне. (вздыхает) К сожалению, пропустили. Обидное положение, – сказал Бердыев в эфире канала "Матч Премьер".