Россия РПЛ 2018/19
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Курбан Бердыев: к сожалению, пропустили в концовке матча. Обидное поражение
Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев после поражения в матче 24-го тура премьер-лиги от "Урала" (1:2) отметил, что его команде не хватило концентрации в концовке встречи.
– Что именно у команды не получилось, чего не хватило в концовке?
– Концентрации. Стандартные положения у "Урала" достаточно опасные, нужна максимальная концентрация. К сожалению, не смогли.
– Может, не хватило джокера, подобного Бикфалви?
– Не совсем верно. Нужно просто играть более плотно в обороне. (вздыхает) К сожалению, пропустили. Обидное положение, – сказал Бердыев в эфире канала "Матч Премьер".
– Что именно у команды не получилось, чего не хватило в концовке?
– Концентрации. Стандартные положения у "Урала" достаточно опасные, нужна максимальная концентрация. К сожалению, не смогли.
– Может, не хватило джокера, подобного Бикфалви?
– Не совсем верно. Нужно просто играть более плотно в обороне. (вздыхает) К сожалению, пропустили. Обидное положение, – сказал Бердыев в эфире канала "Матч Премьер".
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