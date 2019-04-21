Россия РПЛ 2018/19
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21:46
Аленичев "Спартаку" не помешал и, пожалуй, даже помог. "Красно-белые" вернулись в борьбу за Лигу Чемпионов
Аленичев "Спартаку" не помешал и, пожалуй, даже помог. "Красно-белые" вернулись в борьбу за Лигу Чемпионов
21:28
Бомбардиры Рассказов и Гулиев, плеймейкер Адриано и просто Мелкадзе: оценки за матч «Спартак» – «Енисей»
Бомбардиры Рассказов и Гулиев, плеймейкер Адриано и просто Мелкадзе: оценки за матч «Спартак» – «Енисей»
21:14
Георгий Черданцев: в аэропорту многие включали хайлайты матча с моим коммментарием и делали погромче (12)
Георгий Черданцев: в аэропорту многие включали хайлайты матча с моим коммментарием и делали погромче (12)
19:46
Павел Недвед - о 8-м подряд чемпионстве "Ювентуса": никто и никогда больше не повторит этот рекорд (1)
Павел Недвед - о 8-м подряд чемпионстве "Ювентуса": никто и никогда больше не повторит этот рекорд (1)
19:22
"Неудачу можем понять. Безволие не простим". Баннер фанатов "Спартака" на матче с "Енисеем" (2)
"Неудачу можем понять. Безволие не простим". Баннер фанатов "Спартака" на матче с "Енисеем" (2)
19:14
"Манчестер Юнайтед" установил новый клубный антирекорд по пропущенным голам в сезоне в АПЛ (1)
"Манчестер Юнайтед" установил новый клубный антирекорд по пропущенным голам в сезоне в АПЛ (1)
16:00
Борис Игнатьев: игра Сафонова впечатляет, у нас появляется еще один вратарь такого калибра, как Акинфеев (3)
Борис Игнатьев: игра Сафонова впечатляет, у нас появляется еще один вратарь такого калибра, как Акинфеев (3)
15:56
Юрий Семин поблагодарил болельщиков "Локомотива": спасибо за поддержку и преданность клубу (1)
Юрий Семин поблагодарил болельщиков "Локомотива": спасибо за поддержку и преданность клубу (1)
"Спартак" одержал уверенную победу над "Енисеем"
В матче 24-го тура чемпионата России "Спартак" на своем поле выиграл у "Енисея".
Чемпионат России
24 тур
"Спартак" – "Енисей" 2:0
Гол: Рассказов, 45+2, Гулиев, 84
"Спартак": Максименко - Рассказов (Ещенко, 87), Жиго, Джикия, Айртон - Гулиев, Фернанду (Игнатов, 74), Зобнин, Мельгарехо - Мелкадзе (Ташаев, 68), Адриану.
"Енисей": Нестеренко - Ятченко, Гаджибеков, Грицаенко, Кичин - Огуде, Сарр (Зотов, 46) - Данченко, Семакин (Торбинский, 46), Савичев - Соболев (Саркисов, 60).
Предупреждения: Гулиев, 20, Данченко, 34, Жиго, 39
Чемпионат России
24 тур
"Спартак" – "Енисей" 2:0
Гол: Рассказов, 45+2, Гулиев, 84
"Спартак": Максименко - Рассказов (Ещенко, 87), Жиго, Джикия, Айртон - Гулиев, Фернанду (Игнатов, 74), Зобнин, Мельгарехо - Мелкадзе (Ташаев, 68), Адриану.
"Енисей": Нестеренко - Ятченко, Гаджибеков, Грицаенко, Кичин - Огуде, Сарр (Зотов, 46) - Данченко, Семакин (Торбинский, 46), Савичев - Соболев (Саркисов, 60).
Предупреждения: Гулиев, 20, Данченко, 34, Жиго, 39
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