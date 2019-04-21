Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Оренбург
Ростов
Арсенал Тула
Ахмат
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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"Спартак" одержал уверенную победу над "Енисеем"

В матче 24-го тура чемпионата России "Спартак" на своем поле выиграл у "Енисея".

Чемпионат России

24 тур

"Спартак" – "Енисей" 2:0

Гол: Рассказов, 45+2, Гулиев, 84

"Спартак": Максименко - Рассказов (Ещенко, 87), Жиго, Джикия, Айртон - Гулиев, Фернанду (Игнатов, 74), Зобнин, Мельгарехо - Мелкадзе (Ташаев, 68), Адриану.

"Енисей": Нестеренко - Ятченко, Гаджибеков, Грицаенко, Кичин - Огуде, Сарр (Зотов, 46) - Данченко, Семакин (Торбинский, 46), Савичев - Соболев (Саркисов, 60).

Предупреждения: Гулиев, 20, Данченко, 34, Жиго, 39
Теги: Спартак Енисей
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#72  bomjik  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:05)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Алена в очередной раз подставила все что можно
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
#71  wir sind die besten  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:51)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Шмайхель
Цитата: wir sind die besten
Да уж...на могилы ссать, ссать и смеяться, там ведь не ответят...это по свински, даже без кавычек...ты инвалид, похоже, по голове...жизнь тебя научит Родину любить...
Слышь ,моралист .уев ,ты за своей метлой поганой бы следил ...Да , и мне абсолютно нас.рать на мнение какого-то отдельного бомжа ,как и всего вашего скопища.

Родину любить, это больно...
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
#70  pivo69  Германия (Сегодня, 21:49)
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: Kytarba
Стандартный разговор любителя футбола, далекого от футбола..точь в точь тоже самое говорили о Смолове, который потом лучший футболист страны и лучший бомбардир в ПЛ два сезона подряд..буквально совсем недавно говорили об Оздоеве..о Дзюбе. Примеров множество.Ясно что футбол лучше знают и понимают те, кто этим не занимается.А кто этим занимается он ставит игрока в основу только потому, что его кто то проталкивает

Конечно же Ваше мнение специалиста,и даже где-то
светоча футбольной науки,не может быть ни в коей
мере оспорено.Однако хочу позволить себе указать,что
даже в далёком прошлом,во времена моей футбольной
молодости бывали случаи,когда в состав включали
футболистов во исполнение своих обязательств перед
третьими лицами,выполняя указания руководства,а
подчас,и просто за деньги,как это не прискорбно
звучит...
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
#69  pasol   (Сегодня, 21:44)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Бавария»
Игра была равна - играли два ...
средних клуба Российской премьер-лиги... joy

А "великий" тренер Алень&Co. топит очередную команду...
Регистрация: 8.12.2017 [жалоба]
#68  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 21:43)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Kytarba
Стандартный разговор любителя футбола, далекого от футбола..точь в точь тоже самое говорили о Смолове, который потом лучший футболист страны и лучший бомбардир в ПЛ два сезона подряд..буквально совсем недавно говорили об Оздоеве..о Дзюбе. Примеров множество.Ясно что футбол лучше знают и понимают те, кто этим не занимается.А кто этим занимается он ставит игрока в основу только потому, что его кто то проталкивает

Не пойму,ты правда Кутарба или ты агент какой? Что за ересь всё время? Где твои Смолов,дзюба.Оздоев? Получили ЗМС за то,что не достигли того,за что других с должности снимали?
Ты-певец бездарностей

Цитата: Blessing
Цитата: Sashass
Кононов доказал свою профпригодность...так держать, коуч
Да-а, теперь может огурцом ходить, тренер-победитель.


Интересно самому себе отвечать?
Клинические дебилы


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#67  Blessing  Спб (Сегодня, 21:39)
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sashass
Кононов доказал свою профпригодность...так держать, коуч

Да-а, теперь может огурцом ходить, целу неделю, тренер-победитель, куле. confused


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#66  Kytarba  Сочи (Сегодня, 21:38)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Химки»
Цитата: pivo69
Цитата: Лечащий Врач
Цитата: Игорь Казьмин
Кононов конечно не при чём.

Как не при чём? Почему не выпустил Игнатова в основе,а играло это убожество Мелкадзе?

Ситуация с этим Мелкадзе для меня совершенно
не понятна.Этот недофутболист выходит в основе
в каждом матче и постоянно запарывает все,что
можно,и даже то,что нельзя.И тем не менее,снова
попадает в основу...Кто проталкивает это говно?!

Цитата: pivo69
Цитата: Лечащий Врач
Цитата: Игорь Казьмин
Кононов конечно не при чём.

Как не при чём? Почему не выпустил Игнатова в основе,а играло это убожество Мелкадзе?

Ситуация с этим Мелкадзе для меня совершенно
не понятна.Этот недофутболист выходит в основе
в каждом матче и постоянно запарывает все,что
можно,и даже то,что нельзя.И тем не менее,снова
попадает в основу...Кто проталкивает это говно?!


Стандартный разговор любителя футбола, далекого от футбола..точь в точь тоже самое говорили о Смолове, который потом лучший футболист страны и лучший бомбардир в ПЛ два сезона подряд..буквально совсем недавно говорили об Оздоеве..о Дзюбе. Примеров множество.Ясно что футбол лучше знают и понимают те, кто этим не занимается.А кто этим занимается он ставит игрока в основу только потому, что его кто то проталкивает joy
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
#65  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 21:37)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Ну, терь полегше будет страдальцам, хотя в Оренбург они поедут всё равно в статусе висельников, ведь впереди грозная Тула.

Проведай кота на третьем этаже


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#64  Blessing  Спб (Сегодня, 21:34)
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну, терь полегше будет страдальцам, хотя в Оренбург они поедут всё равно в статусе висельников, ведь впереди грозная Тула. confused


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#63  Шмайхель   (Сегодня, 21:33)
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: wir sind die besten
Да уж...на могилы ссать, ссать и смеяться, там ведь не ответят...это по свински, даже без кавычек...ты инвалид, похоже, по голове...жизнь тебя научит Родину любить...
Слышь ,моралист .уев ,ты за своей метлой поганой бы следил ...Да , и мне абсолютно нас.рать на мнение какого-то отдельного бомжа ,как и всего вашего скопища.


--------------------
ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать, как во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#62  golden Axe   (Сегодня, 21:31)
  • -1
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Сколько же сральников разлетелось от рядовой победы Спартака над аутсайдером,как бальзам на душу
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
#61  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 21:30)
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Liberator
Спартак победил, фантастика. Повезло свиньям, два удара за два дня, они бы не выдержали.

У тебя лицо не треснет? Всегда переживаю


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#60  Liberator  Монако (Сегодня, 21:30)
  • -4
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
Спартак победил, фантастика. Повезло свиньям, два удара за два дня, они бы не выдержали. grin
Регистрация: 3.04.2016 [жалоба]
#59  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 21:30)
  • +3
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: wir sind die besten
это по свински,

Ты же первый про сдыхание написал,нет? Тебе ответили тем же.И кто ответил-тот плохой,а ты-в белом жабо.В твоём стиле-как это по бомжатски

Цитата: pivo69
Кто проталкивает это говно?!

какой-то литовский агент


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#58  pivo69  Германия (Сегодня, 21:28)
  • 0
  •  (8)
online

Цитата: Лечащий Врач
Цитата: Игорь Казьмин
Кононов конечно не при чём.

Как не при чём? Почему не выпустил Игнатова в основе,а играло это убожество Мелкадзе?

Ситуация с этим Мелкадзе для меня совершенно
не понятна.Этот недофутболист выходит в основе
в каждом матче и постоянно запарывает все,что
можно,и даже то,что нельзя.И тем не менее,снова
попадает в основу...Кто проталкивает это говно?!
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
#57  pasha  Ленинград (Сегодня, 21:27)
  • 0
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
Вот, молодцы, такого монстра завалили....


--------------------
Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
#56  wir sind die besten  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:26)
  • 0
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Шмайхель
Цитата: wir sind die besten
Так ежели сдохните, с кем бодаться?
Мы ещё поссым на ваши могилы ,да и смеяться обязательно будем .,но последними .

Да уж...на могилы ссать, ссать и смеяться, там ведь не ответят...это по свински, даже без кавычек...ты инвалид, похоже, по голове...жизнь тебя научит Родину любить...
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
#55  Брюзга  Рязань (Сегодня, 21:25)
  • 0
  •  (12)
online

Цитата: zenit47
Свинарей ещё больше стал ненавидить.


После таких слов где-то на берегу Финского залива сдох от горя неумытый баклан.
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
#54  gesha978  Москва (Сегодня, 21:25)
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
уверенную?! не надо путать счёт и игру!
Регистрация: 8.11.2013 [жалоба]
#53  zenit47  СПБ (Сегодня, 21:24)
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Тень отца,
Это ты про себя? Точно описал
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
#52  Тень отца  У поганых болот (Сегодня, 21:23)
  • -2
  •  (10)
online

Цитата: Лечащий Врач
Твоё никого не интересует,хоть обкакайся здесь

А это яркий пример того, что Киплинг писал о бандерлогах. У них вся цель в жизни - обратить на себя внимание. Вот они и лезут на ветки, качаются тут, орут бессмысленные вопли и кидаются вокруг своим калом. В надежде, что их заметят. Бандерлоги же


--------------------
Рядом светотень, хренотень. Местные, в общем.
Регистрация: 9.04.2019 [жалоба]
#51  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 21:20)
  • -5
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit47
Мясные а никого не удивило что Гулиев в основе? Наверное ещё и голу радовались? Свинарей ещё больше стал ненавидить. Преступника в основу ставят без зазрения совести


Твоё никого не интересует,хоть обкакайся здесь


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#50  Sashass   (Сегодня, 21:20)
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Кононов доказал свою профпригодность...так держать, коуч
Регистрация: 23.03.2019 [жалоба]
#49  XERX  - (Сегодня, 21:19)
  • -1
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: кочегар
салют будет?

вчера после вашей ничейки был!!!
Регистрация: 23.05.2009 [жалоба]
#48  zenit47  СПБ (Сегодня, 21:19)
  • -4
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
Мясные а никого не удивило что Гулиев в основе? Наверное ещё и голу радовались? Свинарей ещё больше стал ненавидить.
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
#47  Шмайхель   (Сегодня, 21:17)
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: wir sind die besten
Так ежели сдохните, с кем бодаться?
Мы ещё поссым на ваши могилы ,да и смеяться обязательно будем .,но последними .


--------------------
ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать, как во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#46  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 21:17)
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Игорь Казьмин
Кононов конечно не при чём.

Как не при чём? Почему не выпустил Игнатова в основе,а играло это убожество Мелкадзе?


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#45  sheluch  Кёниград (Сегодня, 21:17)
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sashass
Хоть где-то Дедушка Ре угадал

Наш дедушка хоть что-то угадывает и свое мнение имеет. Ваш дедушка Гена даже не гадает, а просто вылизывает хозяину до блеска...
Регистрация: 17.11.2017 [жалоба]
#44  pivo69  Германия (Сегодня, 21:16)
  • -1
  •  (7)
online

Цитата: avnik
Цитата: oksva
Говно редкостное , хуже чем с Цска и Ростовом . Ладно , три очка наковыряли кое как . С победой КБ , но так играть нельзя . С такой игрой даже в " пятёрку " не попадём . Странно , но в проигранных матчах играли намного лучше . Смотрим дальше , но без оптимизма .


А чё дебилы из Питера стали вдруг болеть за Спартак? Бакланам пищи не хватает? )))


Ну,так мы ещё и не таких дебило-троллей видали...
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
#43  Игорь Казьмин  Москва (Сегодня, 21:15)
  • 0
  •  (6)

Я бы не сказал что победа уверенная...в СПАРТАКЕ не хватает креативных футболистов...с такой игрой ...если честно ...стыдно играть в ЕВРОКУБКАХ... Кононов конечно не при чём...что есть у него в команде из того и строит ...но конечно Ему нужно дать время....КРАСНОДАР по чему так играет классно...Он эту команду создал по игре...а остальные только сливки снимали... тот же Шалимов и нынешний...бородач не игравший в футбол...раньше был молчун без тренерской лицензии...а сейчас говорун но так же без лицензии...


--------------------
Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
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