Россия РПЛ 2018/19
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Михаил Боярский: о победе "Зенита" мне сказал только мой планшет, это происки Москвы
Известный российский актёр и болельщик "Зенита" Михаил Боярский прокомментировал победу петербургского клуба над "Краснодаром" (3:2).
"Матч "Краснодар" — "Зенит" — лучшая встреча чемпионата последних лет. Победы над Голландией в 2008-м и Испанией в 2018-м были достаточно весомыми, но эта игра была мне интересней. Матч был потрясающий, игроки "Краснодара" проявили себя очень серьёзными бойцами, а "Зенит" — выше всяких похвал.
Что касается популяризации нашего футбола, мне, к сожалению, кроме вас и собственного планшета, никто и слова не сказал о победе "Зенита2. Этот матч не разбирали так, как разбирали игру ЦСКА — СКА. Это происки Москвы. Если так будет продолжаться, то никаких примеров хороших не будет. "Зенит" мы ещё почествуем. Не любят проигрывать москвичи, но и поделом им досталось, пусть смотрят красивый футбол.
Вчера мы увидели лучший "Зенит" за последнее десятилетие своей истории. Этот матч прекраснее всех спектаклей, которые были выпущены за последние годы. "Зенит" — чемпион. Бесспорно", - цитирует Боярского "Чемпионат.сом".
"Матч "Краснодар" — "Зенит" — лучшая встреча чемпионата последних лет. Победы над Голландией в 2008-м и Испанией в 2018-м были достаточно весомыми, но эта игра была мне интересней. Матч был потрясающий, игроки "Краснодара" проявили себя очень серьёзными бойцами, а "Зенит" — выше всяких похвал.
Что касается популяризации нашего футбола, мне, к сожалению, кроме вас и собственного планшета, никто и слова не сказал о победе "Зенита2. Этот матч не разбирали так, как разбирали игру ЦСКА — СКА. Это происки Москвы. Если так будет продолжаться, то никаких примеров хороших не будет. "Зенит" мы ещё почествуем. Не любят проигрывать москвичи, но и поделом им досталось, пусть смотрят красивый футбол.
Вчера мы увидели лучший "Зенит" за последнее десятилетие своей истории. Этот матч прекраснее всех спектаклей, которые были выпущены за последние годы. "Зенит" — чемпион. Бесспорно", - цитирует Боярского "Чемпионат.сом".
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