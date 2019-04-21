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Локомотив
Краснодар
ЦСКА
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Оренбург
Ростов
Арсенал Тула
Ахмат
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Михаил Боярский: о победе "Зенита" мне сказал только мой планшет, это происки Москвы

Известный российский актёр и болельщик "Зенита" Михаил Боярский прокомментировал победу петербургского клуба над "Краснодаром" (3:2).

"Матч "Краснодар" — "Зенит" — лучшая встреча чемпионата последних лет. Победы над Голландией в 2008-м и Испанией в 2018-м были достаточно весомыми, но эта игра была мне интересней. Матч был потрясающий, игроки "Краснодара" проявили себя очень серьёзными бойцами, а "Зенит" — выше всяких похвал.

Что касается популяризации нашего футбола, мне, к сожалению, кроме вас и собственного планшета, никто и слова не сказал о победе "Зенита2. Этот матч не разбирали так, как разбирали игру ЦСКА — СКА. Это происки Москвы. Если так будет продолжаться, то никаких примеров хороших не будет. "Зенит" мы ещё почествуем. Не любят проигрывать москвичи, но и поделом им досталось, пусть смотрят красивый футбол.

Вчера мы увидели лучший "Зенит" за последнее десятилетие своей истории. Этот матч прекраснее всех спектаклей, которые были выпущены за последние годы. "Зенит" — чемпион. Бесспорно", - цитирует Боярского "Чемпионат.сом".
Теги: Боярский Зенит Краснодар
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(2)
#4  teacher   (Сегодня, 21:47)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Phil
Не разбирали этот матч ? ! Да о нём из каждого утюга орут, так же, как вчера, во время игры визжал Черданцев. Это же, типа, лучший матч всех времён и народов. Ну а о "происках Москвы" и комментировать нечего - просто жители спб сильно болеют головой

У нас в России, главное чтоб москвичи были здоровы!
Регистрация: 10.01.2017 [жалоба]
#3  Phil  Москва (Сегодня, 21:36)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Не разбирали этот матч ? ! Да о нём из каждого утюга орут, так же, как вчера, во время игры визжал Черданцев. Это же, типа, лучший матч всех времён и народов. Ну а о "происках Москвы" и комментировать нечего - просто жители спб сильно болеют головой
Регистрация: 5.06.2017 [жалоба]
#2  Irbis   (Сегодня, 21:15)
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  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Тень отца,
Чмо и мразь ты.. ну хотя что ждать от болельщика спартака
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
#1  Тень отца  У поганых болот (Сегодня, 21:13)
  • 0
  •  (12)
online

Еще одно подтверждение факта, что "болельщики зенита - дебилы".
Все и поголовно.
Кстати, еще что характерно, "происки Москвы" - это тоже текст, слизаный под копирку у южных бандерлогов - северными. Я же говорил, что они одна сатана


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Рядом светотень, хренотень. Местные, в общем.
Регистрация: 9.04.2019 [жалоба]
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