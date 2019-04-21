Россия РПЛ 2018/19
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21:14
Георгий Черданцев: в аэропорту многие включали хайлайты матча с моим коммментарием и делали погромче (12)
Георгий Черданцев: в аэропорту многие включали хайлайты матча с моим коммментарием и делали погромче (12)
19:46
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Георгий Черданцев: в аэропорту многие включали хайлайты матча с моим коммментарием и делали погромче
Комментатор Георгий Черданцев отметил, что получил много эмоций от матча 24-го тура РПЛ "Краснодар" - "Зенит" (2:3).
"Спустя день не отказываюсь от своих слов - вчера в Краснодаре был один из самых эмоциональных матчей в жизни.
После этой игры личка всех соцсетей забита - кто-то благодарит и хвалит, кто-то кроет матом и говорит, что испортил игру. Все как обычно, только в больших масштабах.
Вживую люди редко подходят, но довольно забавный фидбек получаю регулярно. Сегодня в аэропорту очень многие, видя меня, ставили хайлайты матча с моим комментарием и делали погромче, чтобы я слышал.
В любом случае спасибо всем за обратную связь - когда репортаж имеет такой отклик, это всегда хорошо. Дарил бы нам футбол побольше поводов для таких эмоций!" - написал Черданцев в Инстаграме.\\
"Спустя день не отказываюсь от своих слов - вчера в Краснодаре был один из самых эмоциональных матчей в жизни.
После этой игры личка всех соцсетей забита - кто-то благодарит и хвалит, кто-то кроет матом и говорит, что испортил игру. Все как обычно, только в больших масштабах.
Вживую люди редко подходят, но довольно забавный фидбек получаю регулярно. Сегодня в аэропорту очень многие, видя меня, ставили хайлайты матча с моим комментарием и делали погромче, чтобы я слышал.
В любом случае спасибо всем за обратную связь - когда репортаж имеет такой отклик, это всегда хорошо. Дарил бы нам футбол побольше поводов для таких эмоций!" - написал Черданцев в Инстаграме.\\
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Спустя день не отказываюсь от своих слов - вчера в Краснодаре был один из самых эмоциональных матчей в жизни. ? После этой игры личка всех соцсетей забита - кто-то благодарит и хвалит, кто-то кроет матом и говорит, что испортил игру. Все как обычно, только в больших масштабах. ? Вживую люди редко подходят, но довольно забавный фидбек получаю регулярно. Сегодня в аэропорту очень многие, видя меня, ставили хайлаты матча с моим комментарием и делали погромче, чтобы я слышал. ? В любом случае спасибо всем за обратную связь - когда репортаж имеет такой отклик, это всегда хорошо. Дарил бы нам футбол побольше поводов для таких эмоций!
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