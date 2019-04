Георгий Черданцев: в аэропорту многие включали хайлайты матча с моим коммментарием и делали погромче

View this post on Instagram

Спустя день не отказываюсь от своих слов - вчера в Краснодаре был один из самых эмоциональных матчей в жизни. ? После этой игры личка всех соцсетей забита - кто-то благодарит и хвалит, кто-то кроет матом и говорит, что испортил игру. Все как обычно, только в больших масштабах. ? Вживую люди редко подходят, но довольно забавный фидбек получаю регулярно. Сегодня в аэропорту очень многие, видя меня, ставили хайлаты матча с моим комментарием и делали погромче, чтобы я слышал. ? В любом случае спасибо всем за обратную связь - когда репортаж имеет такой отклик, это всегда хорошо. Дарил бы нам футбол побольше поводов для таких эмоций!