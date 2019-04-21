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Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
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Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Георгий Черданцев: в аэропорту многие включали хайлайты матча с моим коммментарием и делали погромче

Комментатор Георгий Черданцев отметил, что получил много эмоций от матча 24-го тура РПЛ "Краснодар" - "Зенит" (2:3).

"Спустя день не отказываюсь от своих слов - вчера в Краснодаре был один из самых эмоциональных матчей в жизни.

После этой игры личка всех соцсетей забита - кто-то благодарит и хвалит, кто-то кроет матом и говорит, что испортил игру. Все как обычно, только в больших масштабах.

Вживую люди редко подходят, но довольно забавный фидбек получаю регулярно. Сегодня в аэропорту очень многие, видя меня, ставили хайлайты матча с моим комментарием и делали погромче, чтобы я слышал.

В любом случае спасибо всем за обратную связь - когда репортаж имеет такой отклик, это всегда хорошо. Дарил бы нам футбол побольше поводов для таких эмоций!" - написал Черданцев в Инстаграме.\\
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Спустя день не отказываюсь от своих слов - вчера в Краснодаре был один из самых эмоциональных матчей в жизни. ? После этой игры личка всех соцсетей забита - кто-то благодарит и хвалит, кто-то кроет матом и говорит, что испортил игру. Все как обычно, только в больших масштабах. ? Вживую люди редко подходят, но довольно забавный фидбек получаю регулярно. Сегодня в аэропорту очень многие, видя меня, ставили хайлаты матча с моим комментарием и делали погромче, чтобы я слышал. ? В любом случае спасибо всем за обратную связь - когда репортаж имеет такой отклик, это всегда хорошо. Дарил бы нам футбол побольше поводов для таких эмоций!

A post shared by Георгий Черданцев. Комментатор (@cherdantsev71) on

Теги: Черданцев Краснодар Зенит
Сегодня, 21:14
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12
(4)
#12  stepanmlc   (Сегодня, 22:05)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
чердак долпаеп


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
#11  NIK-68  Юг Руси (Сегодня, 21:52)
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: HM2018
Чердака надо гнать, тупо орёт по 90 минут и всё, бесит 70-80% болельщиков.

Это точно, из за него не хотелось смотреть футбол, в психушку вместе с Геной ,пусть друг другу мозг выносят...
Регистрация: 2.08.2015 [жалоба]
#10  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 21:48)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: HM2018
Чердака надо гнать, тупо орёт по 90 минут и всё, бесит 70-80% болельщиков.

Будет до возраста деды гены сидеть


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#9  HM2018  Ростов-на-Дону. (Сегодня, 21:45)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Чердака надо гнать, тупо орёт по 90 минут и всё, бесит 70-80% болельщиков.


--------------------
Да здравствует разум.
Регистрация: 7.01.2011 [жалоба]
#8  Тень отца  У поганых болот (Сегодня, 21:37)
  • -2
  •  (4)
online

Цитата: yuri
Сэр это поколение абсолютно без национальной гордости языка.

Выйди на ПРОСПЕКТ и ипанись об РОСТРАЛЬНУЮ колонну


--------------------
Рядом светотень, хренотень. Местные, в общем.
Регистрация: 9.04.2019 [жалоба]
#7  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 21:34)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Сэр это поколение абсолютно без национальной гордости языка

Санктсломаешьязыкпетербург


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#6  Egorysche   (Сегодня, 21:31)
  • +8
  •  (10)
online

Чердаку поучиться бы комментированию у Стогниенко и Слуцкого. На мой взгляд они на данный момент самые топовые комментаторы. Слуцкий уделывает всех грамотностью и пониманием игры, а Стогниенко очень хорошо улавливает эмоции матча и говорит всё как есть. У Чердака ни того, ни другого. Только орёт при любом пуке
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
#5  Тень отца  У поганых болот (Сегодня, 21:30)
  • -4
  •  (6)
online

Повторю сказанное ранее про Боярского:
Еще одно подтверждение факта, что "болельщики зенита - дебилы".
Все и поголовно.

А этот еще и воспитаник Гены Баклана, то есть дебил сферический в вакууме. Парад уродов сегодня какой-то от стаи голубых бандерлогов - их сегодня из обезьянника выпустили. или наконец начало отпускать после вчерашнего передоза боярышника? валите уже на свои гнилые болота и не пугайте окружающих ЛЮДЕЙ, обезьяны!


--------------------
Рядом светотень, хренотень. Местные, в общем.
Регистрация: 9.04.2019 [жалоба]
#4  yuri  спб (Сегодня, 21:29)
  • +1
  •  (5)

Цитата: Босх
что такое "хайлайт"? нет ли какого русского слова??


Сэр это поколение абсолютно без национальной гордости языка. Продадут за фунт изюма и страну и даже звездолеты.Негодяи!


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#3  dreamcatcher  Н-ск (Сегодня, 21:28)
  • +5
  •  (7)

Черданцев мне опротивел окончательно. Он был худшим в той игре.
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
#2  SM2112  Москва (Сегодня, 21:26)
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Не я конечно понимаю, что ушло время Перетурина, Маслаченко, Орлова. Гусев и Уткин тоже на обочине. Но очень не хочется наступления времени бесоватых!!!
Регистрация: 25.02.2018 [жалоба]
#1  Босх  Россия (Сегодня, 21:20)
  • +8
  •  (8)
Болеет за:
«Ростов»
что такое "хайлайт"? нет ли какого русского слова??


--------------------
Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
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