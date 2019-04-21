Россия РПЛ 2018/19
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21:46
Аленичев "Спартаку" не помешал и, пожалуй, даже помог. "Красно-белые" вернулись в борьбу за Лигу Чемпионов
Аленичев "Спартаку" не помешал и, пожалуй, даже помог. "Красно-белые" вернулись в борьбу за Лигу Чемпионов
21:28
Бомбардиры Рассказов и Гулиев, плеймейкер Адриано и просто Мелкадзе: оценки за матч «Спартак» – «Енисей»
Бомбардиры Рассказов и Гулиев, плеймейкер Адриано и просто Мелкадзе: оценки за матч «Спартак» – «Енисей»
21:14
Георгий Черданцев: в аэропорту многие включали хайлайты матча с моим коммментарием и делали погромче (12)
Георгий Черданцев: в аэропорту многие включали хайлайты матча с моим коммментарием и делали погромче (12)
19:46
Павел Недвед - о 8-м подряд чемпионстве "Ювентуса": никто и никогда больше не повторит этот рекорд (1)
Павел Недвед - о 8-м подряд чемпионстве "Ювентуса": никто и никогда больше не повторит этот рекорд (1)
19:22
"Неудачу можем понять. Безволие не простим". Баннер фанатов "Спартака" на матче с "Енисеем" (2)
"Неудачу можем понять. Безволие не простим". Баннер фанатов "Спартака" на матче с "Енисеем" (2)
19:14
"Манчестер Юнайтед" установил новый клубный антирекорд по пропущенным голам в сезоне в АПЛ (1)
"Манчестер Юнайтед" установил новый клубный антирекорд по пропущенным голам в сезоне в АПЛ (1)
16:00
Борис Игнатьев: игра Сафонова впечатляет, у нас появляется еще один вратарь такого калибра, как Акинфеев (3)
Борис Игнатьев: игра Сафонова впечатляет, у нас появляется еще один вратарь такого калибра, как Акинфеев (3)
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Олег Кононов: приятно, что забили спартаковцы - Рассказов и Гулиев
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов в эфире канала "Матч Премьер" прокомментировал победу над "Енисеем".
"Простая победа? Это обман. К сожалению, игрок команды соперника получил травму. Мы играли в большинстве и контролировали ход игры. Где-то получилось, где-то нет. Но приятно, что забили спартаковцы - Рассказов и Гулиев. Вот это мне приятно. Хочется отметить всю команду, очень важна была победа. Мы не давали сопернику играть в тот футбол, в который они хотели бы", - сказал Кононов.
"Простая победа? Это обман. К сожалению, игрок команды соперника получил травму. Мы играли в большинстве и контролировали ход игры. Где-то получилось, где-то нет. Но приятно, что забили спартаковцы - Рассказов и Гулиев. Вот это мне приятно. Хочется отметить всю команду, очень важна была победа. Мы не давали сопернику играть в тот футбол, в который они хотели бы", - сказал Кононов.
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