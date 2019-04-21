Олег Кононов: приятно, что забили спартаковцы - Рассказов и Гулиев

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов в эфире канала "Матч Премьер" прокомментировал победу над "Енисеем"."Простая победа? Это обман. К сожалению, игрок команды соперника получил травму. Мы играли в большинстве и контролировали ход игры. Где-то получилось, где-то нет. Но приятно, что забили спартаковцы - Рассказов и Гулиев. Вот это мне приятно. Хочется отметить всю команду, очень важна была победа. Мы не давали сопернику играть в тот футбол, в который они хотели бы", - сказал Кононов.