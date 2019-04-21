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Краснодар
ЦСКА
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Оренбург
Ростов
Арсенал Тула
Ахмат
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Олег Кононов: приятно, что забили спартаковцы - Рассказов и Гулиев

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов в эфире канала "Матч Премьер" прокомментировал победу над "Енисеем".

"Простая победа? Это обман. К сожалению, игрок команды соперника получил травму. Мы играли в большинстве и контролировали ход игры. Где-то получилось, где-то нет. Но приятно, что забили спартаковцы - Рассказов и Гулиев. Вот это мне приятно. Хочется отметить всю команду, очень важна была победа. Мы не давали сопернику играть в тот футбол, в который они хотели бы", - сказал Кононов.
Теги: Кононов Спартак Енисей
Сегодня, 21:29
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10
(1)
#10  Тень отца  У поганых болот (Сегодня, 22:02)
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: Игорь Казьмин
да были в академии...а раньше в Спартаке играли Москвичи ИЗ СДЮШОР СПАРТАК...

А сейчас на всю страну не набрать 11 футболистов молодых нормального уровня - им негде развиваться. Раньше был полноценный чемпионат дубля, в котором играли пацаны и ветераны клуба - там пацаны и росли, набираясь знаний от зубров. Но это было первое, что развалил голубой пул, придя к власти - ибо это у Спартака и Локо например с Торпедо - академии были и при отлаженом процессе шлепали для основы пацанов, как блины пекли. А у Зины куй на морде был, не умели растить, ослы вообще никого никогда не растили, в армию забирали. Вот и грохнули советскую систему подготовки. Чтоб у соперника преимущества не было, а что этим убили молодняк в стране на десятилетия...
Это просто антинародная команда ЗеГнид и дважны судимая гнида из Харькова. Вот куда смотри, почему "раньше" и "сейчас"


--------------------
Рядом светотень, хренотень. Местные, в общем.
Регистрация: 9.04.2019 [жалоба]
#9  ajax1012  Москва (Сегодня, 21:57)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Egorysche
Поставили Максименко, убрали Глушака - сразу победа. Интересно, сколько продержится Кононов у руля не выпуская Глушака на поле


Недолго. Каррера знает.

Цитата: anonymous
Цитата: ajax1012
Приятно, что ведя 1:0 не стали мяч катать и к своим воротам жаться.

еще бы с Енисеем начали бы к воротам жаться, ты о чём вообще??


С Глушаковым и Комбаровым в составе стали бы.
Регистрация: 30.01.2019 [жалоба]
#8  Тень отца  У поганых болот (Сегодня, 21:56)
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online

Цитата: zenit47
Рад что трава зелёная, небо голубое.

Да, это обычно. Трава - зеленая, солнце - светит, спартачи - забивают, Спартак - это лучшие люди страны...
А на бандерлогов всем насрать, сколько бы договорняков с анжи и оренбургом они не купили, пропихнув очередного гендиректора в РФС... Всем интересен Спартак. Ибо Спартак - это футбольная гордость всей страны.


--------------------
Рядом светотень, хренотень. Местные, в общем.
Регистрация: 9.04.2019 [жалоба]
#7  anonymous   (Сегодня, 21:56)
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: ajax1012
Приятно, что ведя 1:0 не стали мяч катать и к своим воротам жаться.

еще бы с Енисеем начали бы к воротам жаться, ты о чём вообще??
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#6  ajax1012  Москва (Сегодня, 21:55)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Приятно, что ведя 1:0 не стали мяч катать и к своим воротам жаться.
Регистрация: 30.01.2019 [жалоба]
#5  HardWar  Спб. (Сегодня, 21:53)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну блин, если бы забивали не спартаковцы, или не только спартаковцы, то счет был бы иным.


--------------------
С детства за Тосно
Регистрация: 6.11.2011 [жалоба]
#4  anonymous   (Сегодня, 21:50)
  • 0
  •  (2)
online

Гулиев и на улице неплохо людей забивает
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#3  zenit47  СПБ (Сегодня, 21:44)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Рад что трава зелёная, небо голубое.
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
#2  Игорь Казьмин  Москва (Сегодня, 21:44)
  • +2
  •  (2)

Не понимаю...Спартаковцы забили...издержки СССР...да были в академии...а раньше в Спартаке играли Москвичи ИЗ СДЮШОР СПАРТАК...Аа сейчас ...кто из них вспомнит состав СПАРТАКА 1993-2005 ГОДА...вот тогда были ребята из СДЮШОР....а сейчас ГРОМКО ЗВУЧИТ академия в которую берут не только в спартак и другие Московские Академии.. только за большие ДЕНЬГИ ...тренер Гришин из ЛОКО...ТОМУ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ......И ВЕЗДЕ ОДНИ ....ЛИЦА И ФАМИЛИИ...КАКОЙ ТО НУ НЕ ОЧЕНЬ РУССКОЙ ....не поленитесь посмотрите фамилии дубля ...ПРИ НЫНЕШНЕМ ОТБОРЕ В ЭТИ АКАДЕМИИ....НЕ БЫЛО БЫ ТАКОГО ВЕЛИКОГО ФУТБОЛИСТА КАК ....ЛЮБИМЫЙ МНОЙ ...ФЕДЯ ЧЕРЕНКОВ...ПОДУМАЙТЕ НА ДОСУГЕ...


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
#1  Egorysche   (Сегодня, 21:37)
  • +1
  •  (3)
online

Поставили Максименко, убрали Глушака - сразу победа. Интересно, сколько продержится Кононов у руля не выпуская Глушака на поле
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
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