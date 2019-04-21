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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Оренбург
Ростов
Арсенал Тула
Ахмат
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Александр Медведев: "Зениту" рано расслабляться

Президент "Зенита" Александр Медведев заявил, что команде не нужно расслабляться в оставшихся играх сезона.

"К этому матчу можно подбирать любые эпитеты в превосходной степени, они не будут преувеличением. Неслучайно матч вызвал восторг, в нем была драматургия, высокий уровень противостояния и самоотдачи игроков, темп, голы-красавцы, борьба до последних минут. Даже тот конфликт, который разгорелся в конце игры, показал, насколько игроки были вовлечены в процесс, что они отдавались полностью. Если таких матчей у нас будет больше, а их будет больше, это станет залогом развития нашего футбола, молодые футболисты будут появляться, и толчок, который нам дал прошлогодний чемпионат мира, не уйдет в песок.

Арифметика еще не дает оснований заявлять о том, что "Зенит" - чемпион, нужно аккуратнее к этому подходить. Очень хочется верить, что "золотой" матч не за горами, конкуренты будут бороться за место под солнцем, за места в Лиге чемпионов, расслабляться нельзя ни в коем случае, я уверен, что ни у кого нет таких мыслей, рано думать о праздничном банкете. Тем более впереди игра с "Динамо", которое сыграло вничью с "Краснодаром", суперматч с ЦСКА, выезд в Грозный, где "Ахмат" бывает негостеприимным. Нас ожидает захватывающее окончание нашего чемпионата, думаю, будет много эмоций и много красивых результативных игр", - цитирует Медведева ТАСС.
Теги: Медведев Зенит
Вчера, 22:27
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