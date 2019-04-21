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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Аленичев - на вопрос о мотивации продолжать работу в "Енисее": что тебя так интересует моя зарплата?

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев после поражения от «Спартака» (0:2) в 24-м туре РПЛ не ответил на вопрос журналиста «Чемпионата» Дмитрия Егорова о мотивации продолжать работать в «Енисее», несмотря на обречённое положение команды.

– Почему, когда задача остаться в Премьер-лиге стала невыполнимой, вы не подали в отставку? В чём мотивация продолжать работу? Вы собираетесь снова выводить команду из ФНЛ?

– Я должен отработать контракт до конца. Он до 31 мая, буду работать.

– А в чём мотивация? Вы говорите так, будто по бумажке получать зарплату. Или какие-то другие устремления, остаться с футболистами до конца?..

– Дим, что тебя так интересует моя зарплата? Дим, всё, хватит, давайте следующий вопрос, – цитирует Аленичева корреспондент Rusfootball.info Алексей Волошинов.

Дмитрий Аленичев: «Спартаку» очки сейчас нужнее. Желаю команде попасть в Лигу чемпионов
Теги: Аленичев Спартак Енисей
Вчера, 22:50
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