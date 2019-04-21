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Арсенал Тула
Ахмат
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Валерий Кечинов: даже если Моуринью придет, опять будут и недовольные, потому что это "Спартак"

Бывший игрок "Спартака" Валерий Кечинов прокомментировал победу команды над "Енисеем" (2:0) в домашнем матче 24-го тура российской Премьер-Лиги.

"Видно, что команда не на полном ходу. Еще предстоит очень много работы тренерскому штабу. Если будет доверие руководства к главному тренеру, то я думаю, тихими шагами мы куда-то и должны прийти. Философия и то, что мы услышали от главного тренера впечатляет, но пока это далеко от идеала.

Сейчас не самый хороший эмоциональный фон. Два подряд поражения, ребята психологически не в лучшем состоянии. В любом случае, эта победа важна, недалеко и до "Локомотива", ЦСКА и "Краснодара". Если будем продолжать в таком же духе, глядишь, и зацепимся за место в Лиге чемпионов.

Игра Гулиева? Не знаю, правильно или неправильно, что его вернули, но, видимо, с ним поговорили. Он понял и извинялся. Мы не видим Гулиева на тренировках, это видит главный тренер, значит, он сильнее своих оппонентов на позиции, поэтому он и вышел сегодня. В игре же забил гол и проделал много объема черновой работы. Сыграл плодотворно.

Критика Кононова? Мы сейчас придем к тому, что у нас каждые полгода будет меняться главный тренер, и мы будем опять ждать результата и игры. Нормальная команда строится минимум год-полтора, он проработал сколько? Если его убирать, кто придет? Даже если Моуринью придет, все-равно ему три-четыре месяца нужно, чтобы построить игру. Это очень сложно сделать. Но опять будут и недовольные, потому что это "Спартак". Как Каррера добился результата, сразу стал героем. Я считаю, нужно дать время, пусть поработает человек следующий сезон, а там видно будет", - цитирует Кечинова Sport24.
Теги: Кечинов Моуринью Спартак Енисей
Вчера, 23:47
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#1  Respawn   (Вчера, 23:52)
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online

Вывод: в спартаке одни ублюдки, которым и Жозе не поможет
Регистрация: 20.04.2019 [жалоба]
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