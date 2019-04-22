"Спартак" поздравил Карреру с днем рождения

?Сегодня исполняется 55 лет бывшему главному тренеру «Спартака» Массимо Каррере.

?

Мы поздравляем итальянского специалиста! Желаем ему счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях!https://t.co/nILHZCJtfw

?

?? Buon compleanno! — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) April 21, 2019

"Спартак" поздравил с днем рождения бывшего главного тренера команды Массимо Карреру. Сегодня ему исполнилось 55 лет."Сегодня исполняется 55 лет бывшему главному тренеру "Спартака" Массимо Каррере. Мы поздравляем итальянского специалиста! Желаем ему счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях", - говорится в сообщении.