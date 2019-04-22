"Спартак" поздравил Карреру с днем рождения

Россия РПЛ 2018/19
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Вчера, 23:47
Валерий Кечинов: даже если Моуринью придет, опять будут и недовольные, потому что это "Спартак"
Валерий Кечинов: даже если Моуринью придет, опять будут и недовольные, потому что это "Спартак"
Вчера, 23:25
Как ПАОК празднует первое за 34 года чемпионство (видео) (3)
Как ПАОК празднует первое за 34 года чемпионство (видео) (3)
Вчера, 23:19
Андрей Ещенко провел первый матч с ноября 2018 года
Андрей Ещенко провел первый матч с ноября 2018 года
Вчера, 22:50
Аленичев - на вопрос о мотивации продолжать работу в "Енисее": что тебя так интересует моя зарплата?
Аленичев - на вопрос о мотивации продолжать работу в "Енисее": что тебя так интересует моя зарплата?
Вчера, 22:39
Валерий Рейнгольд: у "Спартака" есть все шансы на второе место (13)
Валерий Рейнгольд: у "Спартака" есть все шансы на второе место (13)
Вчера, 22:31
Андрей Червиченко: даже если "Спартак" попадет в Лигу чемпионов - что там делать с такой игрой? (17)
Андрей Червиченко: даже если "Спартак" попадет в Лигу чемпионов - что там делать с такой игрой? (17)
Вчера, 22:27
Александр Медведев: "Зениту" рано расслабляться
Александр Медведев: "Зениту" рано расслабляться
Вчера, 21:57
Дмитрий Аленичев: "Спартаку" очки сейчас нужнее. Желаю команде попасть в Лигу чемпионов (видео) (25)
Дмитрий Аленичев: "Спартаку" очки сейчас нужнее. Желаю команде попасть в Лигу чемпионов (видео) (25)
Вчера, 21:46
Аленичев "Спартаку" не помешал и, пожалуй, даже помог. "Красно-белые" вернулись в борьбу за Лигу Чемпионов
Аленичев "Спартаку" не помешал и, пожалуй, даже помог. "Красно-белые" вернулись в борьбу за Лигу Чемпионов
Вчера, 21:28
Бомбардиры Рассказов и Гулиев, плеймейкер Адриано и просто Мелкадзе: оценки за матч «Спартак» – «Енисей»
Бомбардиры Рассказов и Гулиев, плеймейкер Адриано и просто Мелкадзе: оценки за матч «Спартак» – «Енисей»
Вчера, 21:18
"ПСЖ" - "Монако": Головин сыграет с первых минут (17)
"ПСЖ" - "Монако": Головин сыграет с первых минут (17)
Вчера, 21:14
Георгий Черданцев: в аэропорту многие включали хайлайты матча с моим коммментарием и делали погромче (22)
Георгий Черданцев: в аэропорту многие включали хайлайты матча с моим коммментарием и делали погромче (22)
Вчера, 21:09
Михаил Боярский: о победе "Зенита" мне сказал только мой планшет, это происки Москвы (5)
Михаил Боярский: о победе "Зенита" мне сказал только мой планшет, это происки Москвы (5)
Вчера, 20:58
"Спартак" одержал уверенную победу над "Енисеем" (83)
"Спартак" одержал уверенную победу над "Енисеем" (83)
Вчера, 20:29
"Аякс" побил клубный рекорд по голам за сезон
"Аякс" побил клубный рекорд по голам за сезон
Вчера, 19:56
"Ливерпуль" обыграл "Кардифф Сити" и вернулся в лидеры АПЛ (4)
"Ливерпуль" обыграл "Кардифф Сити" и вернулся в лидеры АПЛ (4)
Вчера, 19:46
Павел Недвед - о 8-м подряд чемпионстве "Ювентуса": никто и никогда больше не повторит этот рекорд (1)
Павел Недвед - о 8-м подряд чемпионстве "Ювентуса": никто и никогда больше не повторит этот рекорд (1)
Вчера, 19:35
СМИ: "Интер" хочет приобрести Дармиана
СМИ: "Интер" хочет приобрести Дармиана
Вчера, 19:22
"Неудачу можем понять. Безволие не простим". Баннер фанатов "Спартака" на матче с "Енисеем" (1)
"Неудачу можем понять. Безволие не простим". Баннер фанатов "Спартака" на матче с "Енисеем" (1)
Вчера, 19:14
"Манчестер Юнайтед" установил новый клубный антирекорд по пропущенным голам в сезоне в АПЛ (1)
"Манчестер Юнайтед" установил новый клубный антирекорд по пропущенным голам в сезоне в АПЛ (1)
Вчера, 18:26
"Урал" обыграл "Рубин" благодаря голу Бикфалви на 85-й минуте (3)
"Урал" обыграл "Рубин" благодаря голу Бикфалви на 85-й минуте (3)
Вчера, 18:22
"Спартак" ответил "Енисею": готовимся забрать три очка (1)
"Спартак" ответил "Енисею": готовимся забрать три очка (1)
Вчера, 18:03
"Спартак" - "Енисей": стартовые составы команд (12)
"Спартак" - "Енисей": стартовые составы команд (12)
Вчера, 17:44
"Эвертон" разгромил "Манчестер Юнайтед" в домашнем матче (4)
"Эвертон" разгромил "Манчестер Юнайтед" в домашнем матче (4)
Вчера, 16:43
Дмитрий Тарасов: должны были дожимать ЦСКА (6)
Дмитрий Тарасов: должны были дожимать ЦСКА (6)
Вчера, 16:00
Борис Игнатьев: игра Сафонова впечатляет, у нас появляется еще один вратарь такого калибра, как Акинфеев (3)
Борис Игнатьев: игра Сафонова впечатляет, у нас появляется еще один вратарь такого калибра, как Акинфеев (3)
Вчера, 15:56
Юрий Семин поблагодарил болельщиков "Локомотива": спасибо за поддержку и преданность клубу (2)
Юрий Семин поблагодарил болельщиков "Локомотива": спасибо за поддержку и преданность клубу (2)
Вчера, 15:52
Стали известны стартовые составы "Урала" и "Рубина"
Стали известны стартовые составы "Урала" и "Рубина"
Вчера, 15:46
"Леванте" и "Эспаньол" сыграли вничью
"Леванте" и "Эспаньол" сыграли вничью
"Спартак" поздравил Карреру с днем рождения
"Спартак" поздравил с днем рождения бывшего главного тренера команды Массимо Карреру. Сегодня ему исполнилось 55 лет.
"Сегодня исполняется 55 лет бывшему главному тренеру "Спартака" Массимо Каррере. Мы поздравляем итальянского специалиста! Желаем ему счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях", - говорится в сообщении.
"Сегодня исполняется 55 лет бывшему главному тренеру "Спартака" Массимо Каррере. Мы поздравляем итальянского специалиста! Желаем ему счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях", - говорится в сообщении.
?Сегодня исполняется 55 лет бывшему главному тренеру «Спартака» Массимо Каррере.— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) April 21, 2019
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Мы поздравляем итальянского специалиста! Желаем ему счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях!https://t.co/nILHZCJtfw
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?? Buon compleanno!
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