Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Оренбург
Ростов
Арсенал Тула
Ахмат
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Президент "Урала": были шероховатости, но игра забывается, а результат остается

Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал победу команды над "Рубином" (2:1) в домашнем матче 24-го тура российской Премьер-лиги.

"Когда побеждаешь, все хорошо. Конечно, были какие-то шероховатости, где-то немного не дорабатывали и были небольшие ошибки. Самое главное - игра забывается, а результат остается. Видно было, что ребята хотели очень сильно выиграть, да и сама игра смотрелась. Очень важные три очка добыли. Бумаль? Все нормально с ним, будет играть в следующей игре.

Поздравили ли Егорычева с его голом? Конечно, ребята и главный тренер поздравили, и я лично сам поздравлял его. Он молодец, первый гол в РПЛ. Хорошо сыграл, но ему, конечно, нужно набирать. Парень полтора года назад играл во второй лиге, и никто его не знал, а сейчас в каждой игре. Мы его игрой довольны, мог еще второй гол забить, но не получилось. В целом же игрой я, конечно, доволен", - цитирует Иванова Sport24.ru.
Теги: Урал Рубин
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