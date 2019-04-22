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Рубин
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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Первый тренер Сафонова: гол со штрафного Ракицкого – на 100% вина Матвея

Алексей Чистяков, тренер вратарей, который первым работал с голкипером "Краснодара" Матвеем Сафоновым, прокомментировал игру своего бывшего подопечного в матче 24-го тура РПЛ против "Зенита" (2:3).

"Мне приятно, что Матвей стал первым номером в «Краснодаре», меня это не удивило. Но гол со штрафного, который забил Ракицкий, – вина Сафонова на сто процентов. Он неправильно сработал ногами, не так развернулся корпусом. В других моментах он сыграл здорово, классно выбирал позицию, много выручал, но для того чтобы стать вратарём номер один, нужна выдержка до конца, игра без ошибок. Он хороший, перспективный, но ещё не классный голкипер.

Азмун сказал, что Сафонов – самый сильный вратарь, против которого он играл? Это от эйфории победы. Матвей много выручал, тут к нему нет вопросов, но были и ошибки, а гол – венец всему. Удар был с 30 метров, тем более не в самую паутину, а на средней высоте – это самый удобный мяч для вратаря. Он сработал абсолютно неправильно, в первую очередь ногами.

Есть много моментов, которые надо шлифовать, например, когда он обыгрывал Дзюбу – это было неправильно. Вратарь не должен так рисковать. Я понимаю, что он хочет ориентироваться на Нойера, дескать, он же себе так позволяет, но Матвею так играть рано. Эта самоуверенность может его погубить, не дать возможность выйти на тот уровень, о котором все сейчас говорят и на который он претендовать может. Это вопрос психологии. Мне кажется, что он уже уверен в том, что сильнее Синицына. Нельзя, чтобы это переросло в самоуспокоенность, так что надо подтянуть его на более высокий уровень, чтобы он увидел свои недостатки", - цитирует Чистякова "Чемпионат.сом".
Теги: Ракицкий Сафонов Зенит
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