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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Оренбург
Ростов
Арсенал Тула
Ахмат
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Андрей Егорычев: матч против "Рубина" был очень трудный

Полузащитник "Урала" Андрей Егорычев прокомментировал победу над "Рубином" (2:1).

"Спасибо большое, что поддерживали нас сегодня. Матч был очень трудный. В общем сумели забить быстрый гол, но затем пропустили быстро и потеряли немножко инициативу. Но во втором тайме мы чуть подсобрались. Да, были моменты у наших ворот, но в целом замены усилили игру, и нам удалось забить гол и выиграть эту игру. Нам предстоит ещё два выезда тяжёлых очень. Всех с победой", - цитирует Егорычева пресс-служба клуба.
Теги: Егорычев Рубин Урал
Сегодня, 07:04
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