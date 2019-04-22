Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Оренбург
Ростов
Арсенал Тула
Ахмат
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Александр Медведев: при изменении лимита на легионеров главное - не наломать дров

Президент "Зенита" Александр Медведев считает, что менять лимит на легионеров нужно осторожно.

"Нужно обязательно учитывать участие в еврокубках, чтобы наш клубный футбол был конкурентоспособным. Я уверен, что никаких скоропалительных решений не будет сделано, РФС вместе с лигой примет решение позднее. Нужно подумать, как не закрыть дорогу молодым футболистам, но сделать так, чтобы они вошли в эту дверь благодаря своей игре, а не блату. Мне кажется, фактор конкурентоспособности нужно обязательно учитывать, чтобы наши молодые игроки росли и начинали это делать еще в детско-юношеском футболе.

Самое главное, не наломать здесь дров, чтобы потом решение не повлекло некоторые факторы, которые будет очень сложно исправлять", - цитирует Медведева ТАСС.
Теги: Медведев Зенит
Сегодня, 07:33
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#1  zen-it  Санкт-Петербург (Сегодня, 08:05)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Вот это поворот.
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
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