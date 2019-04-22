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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Оренбург
Ростов
Арсенал Тула
Ахмат
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Александр Бубнов: у "Спартака" ничего не получается

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов поделился мнением об игре московского "Спартака".

"Игра "Спартака" не меняется. Состав-то качественно остается тот же. Кононов что-то ищет: он передвинул Фернандо, а Луис Адриано сейчас больше играет из глубины...

Говорить о том, что кто-то не соответствует уровню команды, не стану. Все, кто выходит на поле, соответствуют. Верю ли я в Кононова? Смотрю в первую очередь на игру. Она показывает, что пока ничего не получается", цитирует Бубнова Sportbox.
Теги: Бубнов Спартак
Сегодня, 09:03
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#2  КогдаУжеЭтоЗакончится   (Сегодня, 09:50)
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online
Болеет за:
«Ростов»
Против автобуса особо не поиграешь, хотя с Ростовом получалось, но видимо сейчас Ростов в таком разобранном состоянии, что играет даже хуже Енисея
Регистрация: 8.04.2016 [жалоба]
#1  dreamcatcher  Н-ск (Сегодня, 09:34)
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На сборах, когда Кононов только знакомился с обстановкой, команда играла. Играла, просто как умели футболисты. И ведь неплохо получалось.
Потом Кононов начал искать.
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
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