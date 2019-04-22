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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Чемпионский «Зенит». Сборная лучших игроков 24-го тура

Бригада питерцев, благодаря которым команда Семака победила «Краснодар» и сняла все вопросы о чемпионе этого сезона, локальные герои московского дерби между «Локо» и ЦСКА, а также бойцы «Оренбурга», размотавшие прямых конкурентов из Ростова.

Чемпионский «Зенит». Сборная лучших игроков 24-го тура

Матвей Сафонов, «Краснодар»

Большая редкость, что вратарь проигравшей команды, пропустившей три мяча, оказывается в сборной лучших игроков тура. Но никуда не денешься – то, что творил Сафонов в центральном матче этих выходных, не оставляет выбора. Особенно поразительным вышло начало игры, когда «Краснодар» не мог выбраться из штрафной, и Сафонов потащил три подряд железных момента.

Николай Рассказов, «Спартак»

Правый защитник «красно-белых» продолжает играть за ту зарплату, которую ему платили в дубле (по информации инсайдера Ивана Карпова, Рассказов получает 250 тыс. рублей), но прогрессировать ему это не мешает. Рассказов в игре против «Енисея» забил свой первый мяч за главную команду «Спартака» - и этот гол стал победным.

Ярослав Ракицкий, «Зенит»

Украинский защитник оформил очередной роскошный мяч со штрафного. Такими темпами противникам «Зенита» вообще нельзя будет фолить на своей половине поля. В обороне Ракицкий был не идеален (от него снаряд отскочил к Игнатьеву, когда тот забивал), но забитый гол компенсировал эту неудачу.



Бенедикт Хёведес, «Локомотив»

Забил единственный гол своей команды в дерби с ЦСКА. Да и в защите не набрал претензий – куда больше их получил неоднозначный партнёр немца по линии обороны Кверквелия, которого измотал Чалов.

Алексей Сутормин, «Оренбург»

Этой весной Сутормина много хвалят и пишут, что уже летом, скорее всего, он переедет в топ-клуб – в 2019 больше него забил только Азмун. Алексей продолжает удивлять – против «Ростова» он, атакующий полузащитник, сыграл на позиции латераля и отвечал за весь левый фланг своей команды. На новой для себя позиции Сутормин справился и помог разгромить «Ростов».

Вильмар Барриос, «Зенит»

Лучший по отборам в питерской команде. Конечно, провести такой матч идеально было невозможно, снять всё опорник просто не мог, но лучшим в составе «Зенита» в разрушении, как это случалось и все последние туры, Барриос стал.

Андрей Егорычев, «Урал»

Забил самый быстрый гол в этом сезоне в РПЛ – отличился уже на 11-й секунде. И пусть этот мяч не стал победным, проходить мимо настолько смелого и удачного выстрела не хочется.



Олег Иванов, «Ахмат»

Номинальный полузащитник, которого Рахимов использует как нападающего, стал автором единственного забитого гола в кавказском дерби. После углового именно Иванов оказался самым расторопным в чужой штрафной – опередил Павла Долгова и пробил мимо вратаря.

Артём Дзюба, «Зенит»

Главный герой де-факто чемпионского матча «Зенита». Оформил дубль, причём второй гол оказался победным . Много и успешно боролся, помогая партнёрам по атаке. Чудеса в карьере Артёма продолжаются – после успешного Чемпионата мира он тащит «Зенит» к золотым медалям. Болельщики «Спартака» наверняка нервно грызут ногти из-за того, что несколько лет назад руководство «красно-белых» не захотело поднять Артёму зарплату.

Фёдор Чалов, ЦСКА

У «армейцев» практически не было моментов в игре с «Локомотивом», но лучший нападающий нашего чемпионата всё равно сумел прошить Гильерме. Если кто и сможет затащить нестабильный ЦСКА в Лигу Чемпионов, то это Чалов – сейчас он выглядит самым ценным активом Гончаренко.

Артём Галаджан, «Оренбург»

Арендованный у «Локомотива» нападающий наконец-то отличился за «Оренбург». В игре против прямого конкурента в таблице Артём сначала положил мяч в ворота сам, воспользовавшись ошибкой Песьякова, а затем вывел Чиркина на результативный забег.


Григорий Каленов, Rusfootball.info

Фото: soccer.ru, официальный сайт «Краснодара»
Теги: Зенит Дзюба Ракицкий Барриос Краснодар Сафонов Чалов Хеведес
Сегодня, 12:01
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#2  serega_user  serega_user (Сегодня, 12:42)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Николай Рассказов, «Спартак»

Правый защитник «красно-белых» продолжает играть за ту зарплату, которую ему платили в дубле (по информации инсайдера Ивана Карпова, Рассказов получает 250 тыс. рублей), но прогрессировать ему это не мешает.

Прочтите это Мелкадзе))
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#1  Zaraza  Далеко (Сегодня, 12:06)
  • +5
  •  (5)

Правый защитник «красно-белых» продолжает играть за ту зарплату, которую ему платили в дубле

вот те на.ну раз так - точно в сборную тура.после игры с аутсайдером
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
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