Россия РПЛ 2018/19
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Чемпионский «Зенит». Сборная лучших игроков 24-го тура
Бригада питерцев, благодаря которым команда Семака победила «Краснодар» и сняла все вопросы о чемпионе этого сезона, локальные герои московского дерби между «Локо» и ЦСКА, а также бойцы «Оренбурга», размотавшие прямых конкурентов из Ростова.
Матвей Сафонов, «Краснодар»
Большая редкость, что вратарь проигравшей команды, пропустившей три мяча, оказывается в сборной лучших игроков тура. Но никуда не денешься – то, что творил Сафонов в центральном матче этих выходных, не оставляет выбора. Особенно поразительным вышло начало игры, когда «Краснодар» не мог выбраться из штрафной, и Сафонов потащил три подряд железных момента.
Николай Рассказов, «Спартак»
Правый защитник «красно-белых» продолжает играть за ту зарплату, которую ему платили в дубле (по информации инсайдера Ивана Карпова, Рассказов получает 250 тыс. рублей), но прогрессировать ему это не мешает. Рассказов в игре против «Енисея» забил свой первый мяч за главную команду «Спартака» - и этот гол стал победным.
Ярослав Ракицкий, «Зенит»
Украинский защитник оформил очередной роскошный мяч со штрафного. Такими темпами противникам «Зенита» вообще нельзя будет фолить на своей половине поля. В обороне Ракицкий был не идеален (от него снаряд отскочил к Игнатьеву, когда тот забивал), но забитый гол компенсировал эту неудачу.
Бенедикт Хёведес, «Локомотив»
Забил единственный гол своей команды в дерби с ЦСКА. Да и в защите не набрал претензий – куда больше их получил неоднозначный партнёр немца по линии обороны Кверквелия, которого измотал Чалов.
Алексей Сутормин, «Оренбург»
Этой весной Сутормина много хвалят и пишут, что уже летом, скорее всего, он переедет в топ-клуб – в 2019 больше него забил только Азмун. Алексей продолжает удивлять – против «Ростова» он, атакующий полузащитник, сыграл на позиции латераля и отвечал за весь левый фланг своей команды. На новой для себя позиции Сутормин справился и помог разгромить «Ростов».
Вильмар Барриос, «Зенит»
Лучший по отборам в питерской команде. Конечно, провести такой матч идеально было невозможно, снять всё опорник просто не мог, но лучшим в составе «Зенита» в разрушении, как это случалось и все последние туры, Барриос стал.
Андрей Егорычев, «Урал»
Забил самый быстрый гол в этом сезоне в РПЛ – отличился уже на 11-й секунде. И пусть этот мяч не стал победным, проходить мимо настолько смелого и удачного выстрела не хочется.
Олег Иванов, «Ахмат»
Номинальный полузащитник, которого Рахимов использует как нападающего, стал автором единственного забитого гола в кавказском дерби. После углового именно Иванов оказался самым расторопным в чужой штрафной – опередил Павла Долгова и пробил мимо вратаря.
Артём Дзюба, «Зенит»
Главный герой де-факто чемпионского матча «Зенита». Оформил дубль, причём второй гол оказался победным . Много и успешно боролся, помогая партнёрам по атаке. Чудеса в карьере Артёма продолжаются – после успешного Чемпионата мира он тащит «Зенит» к золотым медалям. Болельщики «Спартака» наверняка нервно грызут ногти из-за того, что несколько лет назад руководство «красно-белых» не захотело поднять Артёму зарплату.
Фёдор Чалов, ЦСКА
У «армейцев» практически не было моментов в игре с «Локомотивом», но лучший нападающий нашего чемпионата всё равно сумел прошить Гильерме. Если кто и сможет затащить нестабильный ЦСКА в Лигу Чемпионов, то это Чалов – сейчас он выглядит самым ценным активом Гончаренко.
Артём Галаджан, «Оренбург»
Арендованный у «Локомотива» нападающий наконец-то отличился за «Оренбург». В игре против прямого конкурента в таблице Артём сначала положил мяч в ворота сам, воспользовавшись ошибкой Песьякова, а затем вывел Чиркина на результативный забег.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: soccer.ru, официальный сайт «Краснодара»
Матвей Сафонов, «Краснодар»
Большая редкость, что вратарь проигравшей команды, пропустившей три мяча, оказывается в сборной лучших игроков тура. Но никуда не денешься – то, что творил Сафонов в центральном матче этих выходных, не оставляет выбора. Особенно поразительным вышло начало игры, когда «Краснодар» не мог выбраться из штрафной, и Сафонов потащил три подряд железных момента.
Николай Рассказов, «Спартак»
Правый защитник «красно-белых» продолжает играть за ту зарплату, которую ему платили в дубле (по информации инсайдера Ивана Карпова, Рассказов получает 250 тыс. рублей), но прогрессировать ему это не мешает. Рассказов в игре против «Енисея» забил свой первый мяч за главную команду «Спартака» - и этот гол стал победным.
Ярослав Ракицкий, «Зенит»
Украинский защитник оформил очередной роскошный мяч со штрафного. Такими темпами противникам «Зенита» вообще нельзя будет фолить на своей половине поля. В обороне Ракицкий был не идеален (от него снаряд отскочил к Игнатьеву, когда тот забивал), но забитый гол компенсировал эту неудачу.
Бенедикт Хёведес, «Локомотив»
Забил единственный гол своей команды в дерби с ЦСКА. Да и в защите не набрал претензий – куда больше их получил неоднозначный партнёр немца по линии обороны Кверквелия, которого измотал Чалов.
Алексей Сутормин, «Оренбург»
Этой весной Сутормина много хвалят и пишут, что уже летом, скорее всего, он переедет в топ-клуб – в 2019 больше него забил только Азмун. Алексей продолжает удивлять – против «Ростова» он, атакующий полузащитник, сыграл на позиции латераля и отвечал за весь левый фланг своей команды. На новой для себя позиции Сутормин справился и помог разгромить «Ростов».
Вильмар Барриос, «Зенит»
Лучший по отборам в питерской команде. Конечно, провести такой матч идеально было невозможно, снять всё опорник просто не мог, но лучшим в составе «Зенита» в разрушении, как это случалось и все последние туры, Барриос стал.
Андрей Егорычев, «Урал»
Забил самый быстрый гол в этом сезоне в РПЛ – отличился уже на 11-й секунде. И пусть этот мяч не стал победным, проходить мимо настолько смелого и удачного выстрела не хочется.
Олег Иванов, «Ахмат»
Номинальный полузащитник, которого Рахимов использует как нападающего, стал автором единственного забитого гола в кавказском дерби. После углового именно Иванов оказался самым расторопным в чужой штрафной – опередил Павла Долгова и пробил мимо вратаря.
Артём Дзюба, «Зенит»
Главный герой де-факто чемпионского матча «Зенита». Оформил дубль, причём второй гол оказался победным . Много и успешно боролся, помогая партнёрам по атаке. Чудеса в карьере Артёма продолжаются – после успешного Чемпионата мира он тащит «Зенит» к золотым медалям. Болельщики «Спартака» наверняка нервно грызут ногти из-за того, что несколько лет назад руководство «красно-белых» не захотело поднять Артёму зарплату.
Фёдор Чалов, ЦСКА
У «армейцев» практически не было моментов в игре с «Локомотивом», но лучший нападающий нашего чемпионата всё равно сумел прошить Гильерме. Если кто и сможет затащить нестабильный ЦСКА в Лигу Чемпионов, то это Чалов – сейчас он выглядит самым ценным активом Гончаренко.
Артём Галаджан, «Оренбург»
Арендованный у «Локомотива» нападающий наконец-то отличился за «Оренбург». В игре против прямого конкурента в таблице Артём сначала положил мяч в ворота сам, воспользовавшись ошибкой Песьякова, а затем вывел Чиркина на результативный забег.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: soccer.ru, официальный сайт «Краснодара»
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