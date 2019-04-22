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Ахмат
Рубин
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Динамо
Крылья Советов
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Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Василий Столыпин: в конце весны посмотрим, куда придем. Будут еврокубки – дай бог

Член попечительского совета "Оренбурга" Василий Столыпин оценил вероятность выхода клуба в Лигу Европы.

"Задачу играть в еврокубках мы не ставили, но, как любая команда, любой спортсмен, мы не выходим проигрывать, всегда настроены на победу. Мы идем от матча к матчу и в конце весны посмотрим, куда придем, таблица покажет.

Мы не пересматривали задачи, зачем? Команда играет, набирает обороты, мы на правильном пути. Естественно, в голове у каждого футболиста есть мысль о том, чтобы сыграть как можно лучше, будут еврокубки – дай бог. Мы будем биться в каждом матче", - цитирует Столыпина ТАСС.
Теги: Столыпин Оренбург
Сегодня, 12:11
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