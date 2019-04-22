Россия РПЛ 2018/19
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Пресс-атташе "Енисея": впереди 6 игр. "Зениту" нельзя портить чемпионский праздник, и вообще соперникам очки нужнее, наверное (12)
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Олег Кононов: стало ли лучше, чем было? Становится (видео) (1)
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Братья Кокорины прибыли на заседание в Пресненский суд
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и его брат Кирилл прибыли на очередное заседание в Пресненский суд Москвы по делу об участии в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года вместе с полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым и детским футбольным тренером Александром Протасовицким.
Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.
3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.
"Спорт-Экспресс"
Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.
3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.
"Спорт-Экспресс"
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