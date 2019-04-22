Россия РПЛ 2018/19
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Александр Мейтин: хочу отметить хорошее поведение болельщиков "Локомотива" в дерби
Директор по безопасности и работе с болельщиками Российской Премьер-Лиги Александр Мейтин оценил поведение болельщиков матче 24-го тура чемпионата России "Локомотив" – ЦСКА (1:1).
"Хочу отметить хорошее поведение болельщиков "Локомотива". К сожалению, немного пожгли болельщики ЦСКА. Было задержано несколько пьяных болельщиков, три человека были задержаны за пронос пиротехники. Также хочу отметить, что было задержано четыре человека, которые лишены права посещать матчи по решению суда. Один человек был задержан на матче "Спартак" — "Енисей" по той же причине", - цитирует Мейтина "Чемпионат.сом".
"Хочу отметить хорошее поведение болельщиков "Локомотива". К сожалению, немного пожгли болельщики ЦСКА. Было задержано несколько пьяных болельщиков, три человека были задержаны за пронос пиротехники. Также хочу отметить, что было задержано четыре человека, которые лишены права посещать матчи по решению суда. Один человек был задержан на матче "Спартак" — "Енисей" по той же причине", - цитирует Мейтина "Чемпионат.сом".
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