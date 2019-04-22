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Арсенал Тула
Ахмат
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Александр Мейтин: хочу отметить хорошее поведение болельщиков "Локомотива" в дерби

Директор по безопасности и работе с болельщиками Российской Премьер-Лиги Александр Мейтин оценил поведение болельщиков матче 24-го тура чемпионата России "Локомотив" – ЦСКА (1:1).

"Хочу отметить хорошее поведение болельщиков "Локомотива". К сожалению, немного пожгли болельщики ЦСКА. Было задержано несколько пьяных болельщиков, три человека были задержаны за пронос пиротехники. Также хочу отметить, что было задержано четыре человека, которые лишены права посещать матчи по решению суда. Один человек был задержан на матче "Спартак" — "Енисей" по той же причине", - цитирует Мейтина "Чемпионат.сом".
Теги: Мейтин Локомотив ЦСКА
Сегодня, 14:06
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