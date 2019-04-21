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Арсенал Тула
Ахмат
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Новости партнеров

Жена Ракицкого опубликовала фото мужа с сыном

Жена защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого Ольга в Инстаграме опубликовала фотографию мужа с новорожденным ребенком. 18 апреля в их семье родился сын.

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Дома ??

A post shared by Оля Ракицкая (@olga_rakitskaya) on


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Я очень переживала, как же воспримет Ярослава появление малыша?? Готовила ее к этому ещё с первых недель беременности, рассказывала, что нас ждёт большое чудо и счастье? А сейчас она рассматривает Тёму с интересом, трогает, хочет взять на ручки и дать ему мороженое))) Не скажу, что она в восторге, но она привыкает, и конечно всему своё время) Сегодня бабушка держала малыша на руках, а Ярослава ей кричит: «Отдай, он мамин»? думаю, Артем под надежной защитой и с сестрой ему оооочень повезло!!!) Я знаю, среди вас есть мамочки)) Как ваши старшие детки приняли младших? Пишите, очень интересно? p.s. На втором фото: первые минуты их знакомства))

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Теги: Ракицкий Зенит
Сегодня, 16:08
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