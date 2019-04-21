Россия РПЛ 2018/19
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Виктор Пышкин: в новом календаре учтем переносы ноябрьских и декабрьских матчей в южные регионы (1)
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Валерий Кечинов: даже если Моуринью придет, опять будут и недовольные, потому что это "Спартак"
Валерий Кечинов: даже если Моуринью придет, опять будут и недовольные, потому что это "Спартак"
Жена Ракицкого опубликовала фото мужа с сыном
Жена защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого Ольга в Инстаграме опубликовала фотографию мужа с новорожденным ребенком. 18 апреля в их семье родился сын.
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Я очень переживала, как же воспримет Ярослава появление малыша?? Готовила ее к этому ещё с первых недель беременности, рассказывала, что нас ждёт большое чудо и счастье? А сейчас она рассматривает Тёму с интересом, трогает, хочет взять на ручки и дать ему мороженое))) Не скажу, что она в восторге, но она привыкает, и конечно всему своё время) Сегодня бабушка держала малыша на руках, а Ярослава ей кричит: «Отдай, он мамин»? думаю, Артем под надежной защитой и с сестрой ему оооочень повезло!!!) Я знаю, среди вас есть мамочки)) Как ваши старшие детки приняли младших? Пишите, очень интересно? p.s. На втором фото: первые минуты их знакомства))
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