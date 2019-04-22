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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Александр Егоров рассказал, как резервный судья помог "Зениту" не нарушить регламент

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров рассказал о стычке футболистов в матче 24-го тура чемпионата России "Краснодар" – "Зенит" (2:3).

"Это всё маленькие футбольные хитрости. В "Зените" все прекрасно всё понимали. Уж они на подобной ситуации в своё время обжигались, выпустив легионера вместо россиянина. Конечно, Семак сейчас не скажет, что они специально всё это спровоцировали, но это свои приёмы.

Как мне описал ситуацию резервный арбитр: к нему подошли и сообщили о планируемой замене. Он услышал, какую замену хотят провести и сообщил, что, если её совершить, будет нарушение регламента, так нельзя делать. Он им сказал, что такая замена недопустима. К этому времени пришёл меняться Оздоев, но его попросили подождать. Естественно, он остался. Но это уже не дело арбитров. Единственное, что мог сделать Сергей Карасёв, – попросить Оздоева быстрее уходить на замену. Но я общался по этому эпизоду с Сергеем, он сказал, что видел – футболист испытывал реальную боль, и торопить его было не очень корректно.

Ари там поджёг ситуацию, но не получил жёлтую, потому что пауза и так затянулась, а он сбежал в подтрибунное помещение. Это не снимает с нас ответственности, надо было наказать Ари. Легко свалить на арбитра после матча всё: «Мы ему говорили». Не надо ничего говорить арбитру! Начальник команды подходит и сообщает о замене. Даёт листочек с номерами. Арбитр проверяет и сообщает, что так делать нельзя", - цитирует Егорова "Чемпионат.сом".
Теги: Егоров Зенит Краснодар
Сегодня, 16:29
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(3)
#7  Spartacus1971   (Сегодня, 18:04)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну а кули ещё,там Дюков,попробуй не подскажи,хотя по мне не имели права судьи вмешиваться.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#6  Яamon   (Сегодня, 18:00)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
у газовика везде лобби, xули удивляться
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#5  Я - туляк  Орехово-Зуево (Сегодня, 17:39)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: kurynin60
Опять бомжам помогли, вышел бы легионер и нарушение регламента, а значит техническое поражение. Одним словом кругом у бомжанутых свои люди и все работают на грязьпром. От этого всего становится противно..

Предвзятое необъективное мнение. Вам лишь бы технари Зениту присуждали. А по теме, подсказали - молодцы, ничего криминального!
Регистрация: 8.08.2018 [жалоба]
#4  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Сегодня, 17:35)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
-3 Краснодар


--------------------
Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
#3  kurynin60  г. Курск (Сегодня, 17:30)
  • -4
  •  (10)

Опять бомжам помогли, вышел бы легионер и нарушение регламента, а значит техническое поражение. Одним словом кругом у бомжанутых свои люди и все работают на грязьпром. От этого всего становится противно..
Регистрация: 2.10.2018 [жалоба]
#2  suarez   (Сегодня, 17:14)
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Маленькие футбольные хитрости... и Павлюченко был справедливого мнения об Ари.
Регистрация: 25.11.2013 [жалоба]
#1  MAG554  UdSSR (Сегодня, 17:08)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
абракадабра какая то. резервный обнаружил нарушение, не поднимай таблицу замены. игра должна быть продолжена. а на практике остановили матч, а уже потом начали выяснять кто за кого выходит.
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
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