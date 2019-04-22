Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:25
Виктор Пышкин: в новом календаре учтем переносы ноябрьских и декабрьских матчей в южные регионы (2)
Виктор Пышкин: в новом календаре учтем переносы ноябрьских и декабрьских матчей в южные регионы (2)
13:06
Пресс-атташе "Енисея": впереди 6 игр. "Зениту" нельзя портить чемпионский праздник, и вообще соперникам очки нужнее, наверное (20)
Пресс-атташе "Енисея": впереди 6 игр. "Зениту" нельзя портить чемпионский праздник, и вообще соперникам очки нужнее, наверное (20)
04:49
Дани Алвес улучшил свой рекорд по количеству трофеев. Он самый титулованный действующий футболист
Дани Алвес улучшил свой рекорд по количеству трофеев. Он самый титулованный действующий футболист
Александр Егоров рассказал, как резервный судья помог "Зениту" не нарушить регламент
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров рассказал о стычке футболистов в матче 24-го тура чемпионата России "Краснодар" – "Зенит" (2:3).
"Это всё маленькие футбольные хитрости. В "Зените" все прекрасно всё понимали. Уж они на подобной ситуации в своё время обжигались, выпустив легионера вместо россиянина. Конечно, Семак сейчас не скажет, что они специально всё это спровоцировали, но это свои приёмы.
Как мне описал ситуацию резервный арбитр: к нему подошли и сообщили о планируемой замене. Он услышал, какую замену хотят провести и сообщил, что, если её совершить, будет нарушение регламента, так нельзя делать. Он им сказал, что такая замена недопустима. К этому времени пришёл меняться Оздоев, но его попросили подождать. Естественно, он остался. Но это уже не дело арбитров. Единственное, что мог сделать Сергей Карасёв, – попросить Оздоева быстрее уходить на замену. Но я общался по этому эпизоду с Сергеем, он сказал, что видел – футболист испытывал реальную боль, и торопить его было не очень корректно.
Ари там поджёг ситуацию, но не получил жёлтую, потому что пауза и так затянулась, а он сбежал в подтрибунное помещение. Это не снимает с нас ответственности, надо было наказать Ари. Легко свалить на арбитра после матча всё: «Мы ему говорили». Не надо ничего говорить арбитру! Начальник команды подходит и сообщает о замене. Даёт листочек с номерами. Арбитр проверяет и сообщает, что так делать нельзя", - цитирует Егорова "Чемпионат.сом".
"Это всё маленькие футбольные хитрости. В "Зените" все прекрасно всё понимали. Уж они на подобной ситуации в своё время обжигались, выпустив легионера вместо россиянина. Конечно, Семак сейчас не скажет, что они специально всё это спровоцировали, но это свои приёмы.
Как мне описал ситуацию резервный арбитр: к нему подошли и сообщили о планируемой замене. Он услышал, какую замену хотят провести и сообщил, что, если её совершить, будет нарушение регламента, так нельзя делать. Он им сказал, что такая замена недопустима. К этому времени пришёл меняться Оздоев, но его попросили подождать. Естественно, он остался. Но это уже не дело арбитров. Единственное, что мог сделать Сергей Карасёв, – попросить Оздоева быстрее уходить на замену. Но я общался по этому эпизоду с Сергеем, он сказал, что видел – футболист испытывал реальную боль, и торопить его было не очень корректно.
Ари там поджёг ситуацию, но не получил жёлтую, потому что пауза и так затянулась, а он сбежал в подтрибунное помещение. Это не снимает с нас ответственности, надо было наказать Ари. Легко свалить на арбитра после матча всё: «Мы ему говорили». Не надо ничего говорить арбитру! Начальник команды подходит и сообщает о замене. Даёт листочек с номерами. Арбитр проверяет и сообщает, что так делать нельзя", - цитирует Егорова "Чемпионат.сом".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.