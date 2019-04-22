Артур Саркисов пропустит до трех недель

Результат обследования: надрыв мышц задней поверхности бедра. Восстановление займет до 3 недель. https://t.co/JYXRhDnlzP — ФК «Енисей» (@FCEnisey) April 22, 2019

Нападающий "Енисея" Артур Саркисов надорвал мышцы задней поверхности бедра в матче в матче 24-го тура чемпионата России против "Спартака" (0:2) и пропустит до трех недель.