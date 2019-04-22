Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:30
"Анжи": Дюков пообещал сохранить академию и посоветовал наладить отношения с руководством Дагестана
"Анжи": Дюков пообещал сохранить академию и посоветовал наладить отношения с руководством Дагестана
18:41
Гари Невилл: в "МЮ" есть сорняки (1)
Гари Невилл: в "МЮ" есть сорняки (1)
18:13
Денис Черышев выбыл до конца сезона (5)
Денис Черышев выбыл до конца сезона (5)
16:25
Виктор Пышкин: в новом календаре учтем переносы ноябрьских и декабрьских матчей в южные регионы (4)
Виктор Пышкин: в новом календаре учтем переносы ноябрьских и декабрьских матчей в южные регионы (4)
13:06
Пресс-атташе "Енисея": впереди 6 игр. "Зениту" нельзя портить чемпионский праздник, и вообще соперникам очки нужнее, наверное (21)
Пресс-атташе "Енисея": впереди 6 игр. "Зениту" нельзя портить чемпионский праздник, и вообще соперникам очки нужнее, наверное (21)
Артур Саркисов пропустит до трех недель
Нападающий "Енисея" Артур Саркисов надорвал мышцы задней поверхности бедра в матче в матче 24-го тура чемпионата России против "Спартака" (0:2) и пропустит до трех недель.
Результат обследования: надрыв мышц задней поверхности бедра. Восстановление займет до 3 недель. https://t.co/JYXRhDnlzP— ФК «Енисей» (@FCEnisey) April 22, 2019
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.