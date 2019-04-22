Россия РПЛ 2018/19
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Свидетель: просила работников кафе нажать тревожную кнопку, но реакции не было
Виктория Павлова, свидетель по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, поделилась воспоминаниями о конфликте с участием футболистов в "Кофемании" 8 октября прошлого года.
"Я пришла в "Кофеманию" около 9 часов утра. Услышала крики, которые доносились слева от меня, я сидела за барной стойкой. Было ощущение, что там началась драка. Я заволновалась за свою жизнь, поэтому вызвала сотрудников правоохранительных органов. Я сама позвонила в полицию. Сначала попросила работников трижды нажать тревожную кнопку, но реакции не последовало.
Я бы сказала, что достаточно много людей не понимало, что происходит, и говорили, что надо вызывать полицию. Видела мужчину, который подошёл к стойке и попросил вызвать сотрудников правоохранительных органов.
По моим ощущениям, всё это длилось от 15 минут до получаса. Сотрудники полиции приехали достаточно оперативно – может, это заняло минут пять-семь. Как уходили люди, которые участвовали в потасовке, я не видела", - цитирует Павлову "Чемпионат.сом".
"Я пришла в "Кофеманию" около 9 часов утра. Услышала крики, которые доносились слева от меня, я сидела за барной стойкой. Было ощущение, что там началась драка. Я заволновалась за свою жизнь, поэтому вызвала сотрудников правоохранительных органов. Я сама позвонила в полицию. Сначала попросила работников трижды нажать тревожную кнопку, но реакции не последовало.
Я бы сказала, что достаточно много людей не понимало, что происходит, и говорили, что надо вызывать полицию. Видела мужчину, который подошёл к стойке и попросил вызвать сотрудников правоохранительных органов.
По моим ощущениям, всё это длилось от 15 минут до получаса. Сотрудники полиции приехали достаточно оперативно – может, это заняло минут пять-семь. Как уходили люди, которые участвовали в потасовке, я не видела", - цитирует Павлову "Чемпионат.сом".
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