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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Свидетель: просила работников кафе нажать тревожную кнопку, но реакции не было

Виктория Павлова, свидетель по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, поделилась воспоминаниями о конфликте с участием футболистов в "Кофемании" 8 октября прошлого года.

"Я пришла в "Кофеманию" около 9 часов утра. Услышала крики, которые доносились слева от меня, я сидела за барной стойкой. Было ощущение, что там началась драка. Я заволновалась за свою жизнь, поэтому вызвала сотрудников правоохранительных органов. Я сама позвонила в полицию. Сначала попросила работников трижды нажать тревожную кнопку, но реакции не последовало.

Я бы сказала, что достаточно много людей не понимало, что происходит, и говорили, что надо вызывать полицию. Видела мужчину, который подошёл к стойке и попросил вызвать сотрудников правоохранительных органов.

По моим ощущениям, всё это длилось от 15 минут до получаса. Сотрудники полиции приехали достаточно оперативно – может, это заняло минут пять-семь. Как уходили люди, которые участвовали в потасовке, я не видела", - цитирует Павлову "Чемпионат.сом".
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 18:30
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#1  Медведь Русский   (Сегодня, 19:12)
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я ничего не видела, слышала шум и показалось что там началась драка. я так испугалась за свою жизнь, что вместо того что бы встать и уйти из опасного места я продолжила сидеть и ждать пока приедет полиция которую я вызвала после трех просьб сделать то же самое к сотрудникам ресторана. ах да, я так испугалась, что мне показалось что конфликт длился до получаса, при этом я конечно же сразу вызвала полицию, которая приехала минут через 5-7. то есть кипишь еще минут 10 продолжался при полиции. если верить этим показаниям.
зачем вообще опрашивать свидетелей, которые ничего не видели не могут сказать по существу. ах да, 18 следователей же работало по этому делу...
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
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