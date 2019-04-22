Россия РПЛ 2018/19
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"Ростов": два гола "Оренбурга" были забиты не по правилам
"Ростов" выступил с официальным заявлением по поводу судейства в матче 24-го тура РПЛ "Оренбург" - "Ростов".
"Из представленного ниже видео следует, что два гола в игре были забиты не по правилам – из положения "вне игры", что, несомненно, повлияло на итоговый результат матча.
Футбольный клуб "Ростов" рассчитывает, что профильный департамент РФС обратит внимание на сложившуюся ситуацию и примет меры, которые позволят провести предстоящие самые важные матчи чемпионата и Кубка России по футболу при честном, объективном и грамотном судействе", - говорится в социальной сети "ВКонтакте".
"Из представленного ниже видео следует, что два гола в игре были забиты не по правилам – из положения "вне игры", что, несомненно, повлияло на итоговый результат матча.
Футбольный клуб "Ростов" рассчитывает, что профильный департамент РФС обратит внимание на сложившуюся ситуацию и примет меры, которые позволят провести предстоящие самые важные матчи чемпионата и Кубка России по футболу при честном, объективном и грамотном судействе", - говорится в социальной сети "ВКонтакте".
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