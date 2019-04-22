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Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
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"Ростов": два гола "Оренбурга" были забиты не по правилам

"Ростов" выступил с официальным заявлением по поводу судейства в матче 24-го тура РПЛ "Оренбург" - "Ростов".

"Из представленного ниже видео следует, что два гола в игре были забиты не по правилам – из положения "вне игры", что, несомненно, повлияло на итоговый результат матча.

Футбольный клуб "Ростов" рассчитывает, что профильный департамент РФС обратит внимание на сложившуюся ситуацию и примет меры, которые позволят провести предстоящие самые важные матчи чемпионата и Кубка России по футболу при честном, объективном и грамотном судействе", - говорится в социальной сети "ВКонтакте".
Теги: Ростов Оренбург
Сегодня, 19:04
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#4  prime  Пенза (Сегодня, 19:29)
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online
Болеет за:
«Спартак»
оренбургу должок за зинку вернули
Регистрация: 2.08.2009 [жалоба]
#3  anatolik189  гКлин Московской обл (Сегодня, 19:14)
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Ростову не мешало бы вспомнить о не назначенном пенальти на Мелкадзе в матче со Спартаком и необходимости заткнуться о судействе.Где-то прибыло,а где-то убыло!
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
#2  MAG554  UdSSR (Сегодня, 19:11)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
пеналь зажал судья это да. а по офсайдам перегибают
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
#1  ivasi  Ростов-на-Дону (Сегодня, 19:11)
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Болеет за:
«Ростов»
после драки кулаками не машут, надо самим забивать
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
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