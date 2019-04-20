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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Красота футбола. Девушки с весной вернулись на стадионы

Возвращение рубрики, по которой вы наверняка скучали больше всего. Самые красивые дамы, замеченные на этих выходных на матчах премьер-лиги





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. Моя любовь к футболу началась в 2012 году. До этого я пинала мяч только во дворе ? и первый футболист, которого я знала был Андрей Аршавин. Болела я тогда только за сборную России . У меня до сих пор дома лежат плакаты, которые я рисовала к каждому масштабному футбольному событию. Шло время. Кто мог подумать, что интерес к футболу перерастёт в нечто большее. Я взахлёб смотрела ЧМ по футболу 2018, постоянно тусила в центре Москвы, это было крутое время, столько приятных воспоминаний? Сейчас у меня есть конкретная команда, за которую я болею. И болею не потому что, как можно подумать, там красивые футболисты, вот этот мне нравится, значит буду за эту команду, нет, мне нравится команда #Локомотив вцелом, как они играют, это команда выбранная душой ? И вот, я сижу на стадионе, в прекрасном месте , с шикарным обзором и вживую вижу игру. Мне даже снимать на телефон особо не хотелось, я смотрела не отрывая глаз. И сейчас лежу дома как кот после валерьянки ? я счастлива ? Интересно, как далеко зайдёт любовь к футболу? Может ли быть ещё что-то большее, нежели есть сейчас ?? . . . #толькоЛоко #локомотивмосква #локомотив #железновместе #локомотивцска #liketeam #l4l #likebackteam #liking #instalikes #likesforlike #likes4likes #likeme #likeallmypics #like4like #like4likes #likesforlikes #likebackalways #like4tags #likes @instagramanet #likeall #liked #instalike #likeback #likes4like #like4follow #likesforspam #likesforfollow

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#локомотивцска

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Теги: Краснодар зенит Локомотив ЦСКА
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