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Красота футбола. Девушки с весной вернулись на стадионы
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. Моя любовь к футболу началась в 2012 году. До этого я пинала мяч только во дворе ? и первый футболист, которого я знала был Андрей Аршавин. Болела я тогда только за сборную России . У меня до сих пор дома лежат плакаты, которые я рисовала к каждому масштабному футбольному событию. Шло время. Кто мог подумать, что интерес к футболу перерастёт в нечто большее. Я взахлёб смотрела ЧМ по футболу 2018, постоянно тусила в центре Москвы, это было крутое время, столько приятных воспоминаний? Сейчас у меня есть конкретная команда, за которую я болею. И болею не потому что, как можно подумать, там красивые футболисты, вот этот мне нравится, значит буду за эту команду, нет, мне нравится команда #Локомотив вцелом, как они играют, это команда выбранная душой ? И вот, я сижу на стадионе, в прекрасном месте , с шикарным обзором и вживую вижу игру. Мне даже снимать на телефон особо не хотелось, я смотрела не отрывая глаз. И сейчас лежу дома как кот после валерьянки ? я счастлива ? Интересно, как далеко зайдёт любовь к футболу? Может ли быть ещё что-то большее, нежели есть сейчас ?? . . . #толькоЛоко #локомотивмосква #локомотив #железновместе #локомотивцска #liketeam #l4l #likebackteam #liking #instalikes #likesforlike #likes4likes #likeme #likeallmypics #like4like #like4likes #likesforlikes #likebackalways #like4tags #likes @instagramanet #likeall #liked #instalike #likeback #likes4like #like4follow #likesforspam #likesforfollow
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Любите футбол, так как люблю его я?)))) Краснодар-Зенит!) Хотя наши и проиграли, но мы знаем., Вы лучшие))? #типичныйкраснодар #футбол #спорт #football #sport #россия #fitness #instagood #beautiful #москва #спортмены #Быки#болельщики#болельщица#краснодар#стадион#галицкий#зенит#gym#игра#панорама#фккраснодар
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"Перемен требуют наши сердца"? Есть Спартак, есть хорошие игроки, есть индивидуальные старания игроков, но нет самой игры? Пора настроиться на нормальную командную игру!??? и выстрелить в следующем матче? Победа хорошо, а каждый раз побеждать еще лучше?? #спартакчемпион #спартакенисей #янаоткрытиеарене #янаматче #люблюфутбол
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