Россия РПЛ 2018/19
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"Анжи": Дюков пообещал сохранить академию и посоветовал наладить отношения с руководством Дагестана
Руководитель пресс-службы "Анжи" Сергей Расулов рассказал о встрече генерального директора клуба Абсалутдина Агарагимова с президентом РФС Александром Дюковым по поводу финансовых проблем махачкалинцев.
"Встреча прошла доброжелательно, Александр Валерьевич дал понять, что следит за ситуацией в "Анжи", озабочен ею и надеется на позитивное разрешение проблем клуба. Президент РФС пообещал помочь сохранить академию.
Что касается непосредственно судьбы "Анжи", то он посоветовал в первую очередь наладить отношения между клубом и руководством республики Дагестан", - цитирует Расулова ТАСС.
"Встреча прошла доброжелательно, Александр Валерьевич дал понять, что следит за ситуацией в "Анжи", озабочен ею и надеется на позитивное разрешение проблем клуба. Президент РФС пообещал помочь сохранить академию.
Что касается непосредственно судьбы "Анжи", то он посоветовал в первую очередь наладить отношения между клубом и руководством республики Дагестан", - цитирует Расулова ТАСС.
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