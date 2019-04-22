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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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"Анжи": Дюков пообещал сохранить академию и посоветовал наладить отношения с руководством Дагестана

Руководитель пресс-службы "Анжи" Сергей Расулов рассказал о встрече генерального директора клуба Абсалутдина Агарагимова с президентом РФС Александром Дюковым по поводу финансовых проблем махачкалинцев.

"Встреча прошла доброжелательно, Александр Валерьевич дал понять, что следит за ситуацией в "Анжи", озабочен ею и надеется на позитивное разрешение проблем клуба. Президент РФС пообещал помочь сохранить академию.

Что касается непосредственно судьбы "Анжи", то он посоветовал в первую очередь наладить отношения между клубом и руководством республики Дагестан", - цитирует Расулова ТАСС.
Теги: Анжи Дюков
Сегодня, 19:30
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