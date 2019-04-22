Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:39
Директор по безопасности РФПЛ Мейтин: количество зрителей увеличилось, благодаря теплой погоде
Директор по безопасности РФПЛ Мейтин: количество зрителей увеличилось, благодаря теплой погоде
19:30
"Анжи": Дюков пообещал сохранить академию и посоветовал наладить отношения с руководством Дагестана
"Анжи": Дюков пообещал сохранить академию и посоветовал наладить отношения с руководством Дагестана
18:41
Гари Невилл: в "МЮ" есть сорняки (1)
Гари Невилл: в "МЮ" есть сорняки (1)
18:13
Денис Черышев выбыл до конца сезона (6)
Денис Черышев выбыл до конца сезона (6)
16:25
Виктор Пышкин: в новом календаре учтем переносы ноябрьских и декабрьских матчей в южные регионы (4)
Виктор Пышкин: в новом календаре учтем переносы ноябрьских и декабрьских матчей в южные регионы (4)
13:06
Пресс-атташе "Енисея": впереди 6 игр. "Зениту" нельзя портить чемпионский праздник, и вообще соперникам очки нужнее, наверное (23)
Пресс-атташе "Енисея": впереди 6 игр. "Зениту" нельзя портить чемпионский праздник, и вообще соперникам очки нужнее, наверное (23)
Директор по безопасности РФПЛ Мейтин: количество зрителей увеличилось, благодаря теплой погоде
Директор по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ Александр Мейтин рассказал о посещаемости матчей 24-го тура чемпионата России.
"В 24-м туре количество зрителей увеличилось, благодаря теплой погоде. Всего пришло 120 тысяч 858 зрителей, 15 тысяч 107 человек на игру. Наибольшая наполняемость была в Краснодаре, на "Локомотиве", где был полностью заполнен стадион впервые в сезоне. Наименьшая посещаемость на "Анжи" – "Ахмат" – 1950 зрителей. По сравнению с прошлым годом посещаемость выросла", - цитирует Мейтина "СЭ".
"В 24-м туре количество зрителей увеличилось, благодаря теплой погоде. Всего пришло 120 тысяч 858 зрителей, 15 тысяч 107 человек на игру. Наибольшая наполняемость была в Краснодаре, на "Локомотиве", где был полностью заполнен стадион впервые в сезоне. Наименьшая посещаемость на "Анжи" – "Ахмат" – 1950 зрителей. По сравнению с прошлым годом посещаемость выросла", - цитирует Мейтина "СЭ".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.