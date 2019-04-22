Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Оренбург
Ростов
Арсенал Тула
Ахмат
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Директор по безопасности РФПЛ Мейтин: количество зрителей увеличилось, благодаря теплой погоде

Директор по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ Александр Мейтин рассказал о посещаемости матчей 24-го тура чемпионата России.

"В 24-м туре количество зрителей увеличилось, благодаря теплой погоде. Всего пришло 120 тысяч 858 зрителей, 15 тысяч 107 человек на игру. Наибольшая наполняемость была в Краснодаре, на "Локомотиве", где был полностью заполнен стадион впервые в сезоне. Наименьшая посещаемость на "Анжи" – "Ахмат" – 1950 зрителей. По сравнению с прошлым годом посещаемость выросла", - цитирует Мейтина "СЭ".
Теги: Мейтин Анжи Ахмат
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