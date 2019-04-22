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Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Адвокат Мамаева: сейчас спортивный интерес только к процессу и решению суда

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, прокомментировал слова Александры Поздняковиене, которая проходит свидетелем по делу его подопечного, а также нападающего "Зенита" Александра Кокорина.

"Именно данный свидетель указывала, что в её присутствии было высказано оскорбление в адрес Кокорина. Она донесла эту информацию до Мамаева и Кокорина. В том числе это обстоятельство предшествовало общению с этим водителем. Выясняли, в связи с чем было данное оскорбление и почему Соловчук так считает. После этого на видеозаписи был зафиксирован удар и воздействие в область лица Мамаева со стороны Соловчука, которое повлияло на дальнейшие действия в адрес потерпевшего. Здесь не было хулиганских побуждений, была взаимная потасовка, которая привела к получению одним из потерпевших легкого вреда здоровью, за которую предусмотрена ответственность другой частью статьи, нежели та, которая вменяется сейчас и Мамаеву, и другим подсудимым.

Есть ли надежда, что ребят отпустят? Приговор выносит суд. Те два деяния, которые квалифицируются, связаны с Соловчуком и Гайсиным, не предусматривают лишения свободы. Вопрос стоит только в правильности квалификации и возможности квалификации всех лиц по эпизоду в кафетерии. Мы говорим, что хулиганства не было и нет оснований для квалификации по тяжкому составу преступлений. Тогда наказание не может быть жёстким. Не может быть даже применено лишение свободы, поскольку оно впервые и не содержит отягчающих обстоятельств.

Сыграет ли Мамаев в футбол в свободный день? В среду нам необходимо встретиться с ними, чтобы подготовиться к предстоящему допросу, а это важная стадия судебного заседания, которая позволяет чётко выяснить позицию всех подсудимых по данному делу. К сожалению, в этот день вряд ли удастся провести какие-то спортивные мероприятия. Все были заинтересованы в быстром судопроизводстве, и суд обеспечил такую возможность. Сейчас настрой и спортивный интерес только к данному процессу и к финальному решению", - цитирует Бушманова Бороздин.

"Чемпионат.сом"
Теги: Мамаев Кокорин
Сегодня, 19:52
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#1  Barmaley   (Сегодня, 20:21)
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Никакая она не свидетельница, а подстрекатель и соучастница конфликта.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
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