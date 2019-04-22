Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Оренбург
Ростов
Арсенал Тула
Ахмат
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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"Зенит": процедура посещения Кокорина нашим врачом пока не определена

Пресс-служба "Зенита" сообщила, что дата посещения клубным врачом нападающего Александра Кокорина, а также сама процедура осмотра игрока пока не определены.

"Зенит" получил разрешение на посещение Кокорина врачом. Но время визита и сама процедура пока не определены. Наш клуб подавал ходатайство, где указал фамилии двух клубных врачей. Один из них поедет в Москву, когда формальности будут улажены", передает пресс-служба клуба.
Теги: Зенит Кокорин
Сегодня, 20:54
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