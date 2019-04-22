Россия РПЛ 2018/19
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"Зенит": процедура посещения Кокорина нашим врачом пока не определена
Пресс-служба "Зенита" сообщила, что дата посещения клубным врачом нападающего Александра Кокорина, а также сама процедура осмотра игрока пока не определены.
"Зенит" получил разрешение на посещение Кокорина врачом. Но время визита и сама процедура пока не определены. Наш клуб подавал ходатайство, где указал фамилии двух клубных врачей. Один из них поедет в Москву, когда формальности будут улажены", передает пресс-служба клуба.
"Зенит" получил разрешение на посещение Кокорина врачом. Но время визита и сама процедура пока не определены. Наш клуб подавал ходатайство, где указал фамилии двух клубных врачей. Один из них поедет в Москву, когда формальности будут улажены", передает пресс-служба клуба.
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