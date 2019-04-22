Россия РПЛ 2018/19
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Игорь Гамула: если будем молчать о судейских ошибках, то так и будет продолжаться
Бывший тренер "Ростова" Игорь Гамула прокомментировал заявление клуба по итогам выездного матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с "Оренбургом".
Напомним, в заявлении клуб обратил внимание на ошибки судейской бригады во главе с Михаилом Вилковым, обслуживавшим матч, в котором клуб из Ростова-на-Дону проиграл со счётом 0:3.
"Ошибки есть, на них надо указывать. Если мы будем молчать, то так и будет продолжаться. "Ростов" всё правильно сделал. Я комментировал в студии, сразу увидел, что голы были забиты из "вне игры". "Оренбург" не виноват, но говорить об этом надо. Если все будут молчать, то всё так и будет проходить тихо", - цитирует Гамулу "Чемпионат.сом".
Напомним, в заявлении клуб обратил внимание на ошибки судейской бригады во главе с Михаилом Вилковым, обслуживавшим матч, в котором клуб из Ростова-на-Дону проиграл со счётом 0:3.
"Ошибки есть, на них надо указывать. Если мы будем молчать, то так и будет продолжаться. "Ростов" всё правильно сделал. Я комментировал в студии, сразу увидел, что голы были забиты из "вне игры". "Оренбург" не виноват, но говорить об этом надо. Если все будут молчать, то всё так и будет проходить тихо", - цитирует Гамулу "Чемпионат.сом".
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