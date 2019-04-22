Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Оренбург
Ростов
Арсенал Тула
Ахмат
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Антон Шунин догнал Хохлова по матчам в качестве капитана "Динамо"

Матч 24-го тура чемпионата России "Динамо" - "Крылья Советов" (1:0) стал для вратаря Антона Шунина 93-м в качестве капитана команды.

По этому показателю он сравнялся с главным тренером Дмитрием Хохловым.

Рекорд принадлежит полузащитнику Виктору Цареву. Он провел с капитанской повязкой 174 игры.

Теги: Шунин Хохлов Динамо
Сегодня, 22:23
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама