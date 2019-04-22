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ЦСКА
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Оренбург
Ростов
Арсенал Тула
Ахмат
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Александр Егоров: может, без решений Карасёва не было бы такой игры в Краснодаре

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров высказал мнение по поводу матча 24-го тура РПЛ "Краснодар" — "Зенит" (2:3) и судейства Сергея Карасёва.

"Мы очень хорошо делаем свою работу и знаем, как её делать. Но в футболе не бывает мелочей. Но вы посмотрите, какая игра началась в Краснодаре! Играют в футбол люди, тренируют их люди. И судят их тоже люди! И всё это – футбол, который состоит из микроконфликтов, микросражений. Кто выигрывает их, тот и побеждает. А сказать, что судья такой или сякой, легче всего.

Вы помните в начале игры в "Краснодаре" момент, когда Матвей Сафонов потащил мертвецкий мяч от Дзюбы? И все написали, что он молодец. И никто не написал, что Дзюба, извините, с трёх метров не попал. Все написали, что классный момент от вратаря. Хотя правильно писать, что Дзюба сыграл хорошо, но Сафонов выступил ещё лучше – я к этому призываю.

Мы, арбитры, часть этой игры. Может, не будь решений Карасёва, не было бы и такой сумасшедшей игры. Давайте молча этим наслаждаться, а не искать негатив. Чем больше у нас таких игр, тем лучше для нашего чемпионата!", - цитирует Егорова "Чемпионат.сом".
Теги: Егоров Карасев Краснодар Зенит
Вчера, 22:39
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#1  сын кубани  краснодар (Вчера, 22:53)
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Болеет за:
«Краснодар»
Скоро 2 серия с ЦСКА!


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Краснодар-футбольная столица юга Руси!
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
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