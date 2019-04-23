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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Владимир Быстров: победа над "Краснодаром" делает "Зенит" чемпионом

Бывший полузащитник "Зенита" Владимир Быстров считает, что победа команды Сергея Семака над "Краснодаром" (3:2) в 24-м туре РПЛ делает питерцев чемпиономи.

"Победа над "Краснодаром" делает "Зенит" чемпионом. Команда не имеет права растерять свое преимущество. Все перед матчем думали, что "Зенит» сыграет вторым номером. А они вышли и доказали, что они сейчас номер один и никакой атакующий футбол "Краснодара" им не помеха. Но так играть каждую неделю очень тяжело, такой футбол очень энергозатратный", - цитирует Быстрова "Матч ТВ".
Теги: Быстров Зенит Краснодар
Сегодня, 05:08
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