Владимир Быстров: победа над "Краснодаром" делает "Зенит" чемпионом

Россия РПЛ 2018/19
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Вчера, 23:17
Спортивный директор "Тамбова" опроверг информацию о том, что бывший главный тренер команды сдавал матчи (1)
Спортивный директор "Тамбова" опроверг информацию о том, что бывший главный тренер команды сдавал матчи (1)
Вчера, 22:51
Зе Луиш приступил к тренировкам со "Спартаком" (1)
Зе Луиш приступил к тренировкам со "Спартаком" (1)
Вчера, 22:23
"Аталанта" вырвала победу у "Наполи"
"Аталанта" вырвала победу у "Наполи"
Вчера, 21:45
"Реал" готов отдать Бэйла в аренду
"Реал" готов отдать Бэйла в аренду
Вчера, 21:36
Криштиану Роналду хочет видеть Фелиша в "Ювентусе"
Криштиану Роналду хочет видеть Фелиша в "Ювентусе"
Вчера, 21:23
Адвокат Кирилла Кокорина: до инцидента с Паком и оскорблений ребята никому не мешали (4)
Адвокат Кирилла Кокорина: до инцидента с Паком и оскорблений ребята никому не мешали (4)
Вчера, 21:21
Валерий Карпин: арбитры после матча с "Оренбургом" сказали, что второй гол был забит из офсайда (2)
Валерий Карпин: арбитры после матча с "Оренбургом" сказали, что второй гол был забит из офсайда (2)
Вчера, 20:14
Александр Мейтин: оборудование после ЧМ-2018 с "Открытие Арены" передаётся "Тамбову" (4)
Александр Мейтин: оборудование после ЧМ-2018 с "Открытие Арены" передаётся "Тамбову" (4)
Вчера, 19:39
Директор по безопасности РФПЛ Мейтин: количество зрителей увеличилось, благодаря теплой погоде
Директор по безопасности РФПЛ Мейтин: количество зрителей увеличилось, благодаря теплой погоде
Вчера, 19:33
Красота футбола. Девушки с весной вернулись на стадионы (9)
Красота футбола. Девушки с весной вернулись на стадионы (9)
Вчера, 19:30
"Анжи": Дюков пообещал сохранить академию и посоветовал наладить отношения с руководством Дагестана
"Анжи": Дюков пообещал сохранить академию и посоветовал наладить отношения с руководством Дагестана
Вчера, 19:04
"Ростов": два гола "Оренбурга" были забиты не по правилам (10)
"Ростов": два гола "Оренбурга" были забиты не по правилам (10)
Вчера, 18:41
Гари Невилл: в "МЮ" есть сорняки (1)
Гари Невилл: в "МЮ" есть сорняки (1)
Вчера, 18:22
Артур Саркисов пропустит до трех недель
Артур Саркисов пропустит до трех недель
Вчера, 18:13
Денис Черышев выбыл до конца сезона (8)
Денис Черышев выбыл до конца сезона (8)
Вчера, 17:41
Водитель Соловчук частично подтвердил показания севшей в его машину знакомой Мамаева (1)
Водитель Соловчук частично подтвердил показания севшей в его машину знакомой Мамаева (1)
Вчера, 17:10
Юрген Клопп: "Ливерпуль" не в силах повлиять на дерби Манчестера. "МЮ", видимо, тоже (6)
Юрген Клопп: "Ливерпуль" не в силах повлиять на дерби Манчестера. "МЮ", видимо, тоже (6)
Вчера, 16:29
Александр Егоров рассказал, как резервный судья помог "Зениту" не нарушить регламент (12)
Александр Егоров рассказал, как резервный судья помог "Зениту" не нарушить регламент (12)
Вчера, 16:25
Виктор Пышкин: в новом календаре учтем переносы ноябрьских и декабрьских матчей в южные регионы (4)
Виктор Пышкин: в новом календаре учтем переносы ноябрьских и декабрьских матчей в южные регионы (4)
Вчера, 16:18
ЦСКА поздравил ПАОК и Вернблума с чемпионством (1)
ЦСКА поздравил ПАОК и Вернблума с чемпионством (1)
Вчера, 16:11
Поблекший «Ростов» и другие. Сборная неудачников 24-го тура (3)
Поблекший «Ростов» и другие. Сборная неудачников 24-го тура (3)
Вчера, 16:08
Жена Ракицкого опубликовала фото мужа с сыном (1)
Жена Ракицкого опубликовала фото мужа с сыном (1)
Вчера, 15:53
"Матч ТВ": Григорян в среду возглавит "Тамбов" (7)
"Матч ТВ": Григорян в среду возглавит "Тамбов" (7)
Вчера, 15:08
Василий Уткин: меня интересует только длительное и предметное участие в проекте Rambler
Василий Уткин: меня интересует только длительное и предметное участие в проекте Rambler
Вчера, 14:25
Суд разрешил врачу "Зенита" посетить Кокорина в СИЗО (1)
Суд разрешил врачу "Зенита" посетить Кокорина в СИЗО (1)
Вчера, 13:56
Братья Кокорины прибыли на заседание в Пресненский суд (2)
Братья Кокорины прибыли на заседание в Пресненский суд (2)
Вчера, 13:42
"Зенит" поздравил Файзулина с 33-летием (2)
"Зенит" поздравил Файзулина с 33-летием (2)
Владимир Быстров: победа над "Краснодаром" делает "Зенит" чемпионом
Бывший полузащитник "Зенита" Владимир Быстров считает, что победа команды Сергея Семака над "Краснодаром" (3:2) в 24-м туре РПЛ делает питерцев чемпиономи.
"Победа над "Краснодаром" делает "Зенит" чемпионом. Команда не имеет права растерять свое преимущество. Все перед матчем думали, что "Зенит» сыграет вторым номером. А они вышли и доказали, что они сейчас номер один и никакой атакующий футбол "Краснодара" им не помеха. Но так играть каждую неделю очень тяжело, такой футбол очень энергозатратный", - цитирует Быстрова "Матч ТВ".
"Победа над "Краснодаром" делает "Зенит" чемпионом. Команда не имеет права растерять свое преимущество. Все перед матчем думали, что "Зенит» сыграет вторым номером. А они вышли и доказали, что они сейчас номер один и никакой атакующий футбол "Краснодара" им не помеха. Но так играть каждую неделю очень тяжело, такой футбол очень энергозатратный", - цитирует Быстрова "Матч ТВ".
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