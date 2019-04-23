Испания Ла Лига 2018/19 
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Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Хетафе
Севилья
Валенсия
Атлетик Б
Алавес
Бетис
Эспаньол
Реал Сосьедад
Леганес
Эйбар
Вильярреал
Сельта
Жирона
Леванте
Вальядолид
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 33 77
2 Атлетико  33 68
3 Реал Мадрид 33 64
4 Хетафе 33 54
5 Севилья 33 52
6 Валенсия 33 52
7 Атлетик Б 33 46
8 Алавес 33 46
9 Бетис 33 43
10 Эспаньол 33 42
11 Реал Сосьедад 33 41
12 Леганес 33 41
13 Эйбар 33 40
14 Вильярреал 33 36
15 Сельта 33 35
16 Жирона 33 34
17 Леванте 33 34
18 Вальядолид 33 32
19 Райо Вальекано 33 28
20 Уэска 33 26
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Промес: Глушакова нужно поддержать и помнить, сколько он сделал для "Спартака"

Бывший нападающий "Спартака", игрок "Севильи" Квинси Промес поддержал капитана красно-белых Дениса Глушакова.

Многие болельщики негативно относятся к хавбеку, называя его причастным к отставке предыдущего главного тренера Массимо Карреры.

"Грустно, что Каррера ушел, с ним мы добились многого. Но это футбол, это жизнь. Ситуация с Глушаковым? Это началось, когда я ушел. Я читал новости. Глушаков мой друг, не могу судить о нем по новостям. Он капитан команды. Его надо поддерживать, нужно помнить, сколько он сделал для клуба", - сказал Промес в эфире передачи "Тотальный футбол".

"СЭ"
Теги: Промес Севилья Ла Лига Глушаков Спартак
Сегодня, 06:29
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#2  Робсон   (Сегодня, 07:35)
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online

Квинси лоялен
Регистрация: 1.04.2019 [жалоба]
#1  МАРТ  тюмень (Сегодня, 06:45)
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Глушаков сдал физически........отсюда и ошибки в технике.Отработанный игрок...пора на пенсию в другую лигу.
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
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