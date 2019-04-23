Промес: Глушакова нужно поддержать и помнить, сколько он сделал для "Спартака"

Бывший нападающий "Спартака", игрок "Севильи" Квинси Промес поддержал капитана красно-белых Дениса Глушакова.Многие болельщики негативно относятся к хавбеку, называя его причастным к отставке предыдущего главного тренера Массимо Карреры."Грустно, что Каррера ушел, с ним мы добились многого. Но это футбол, это жизнь. Ситуация с Глушаковым? Это началось, когда я ушел. Я читал новости. Глушаков мой друг, не могу судить о нем по новостям. Он капитан команды. Его надо поддерживать, нужно помнить, сколько он сделал для клуба", - сказал Промес в эфире передачи "Тотальный футбол".