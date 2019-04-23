Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Оренбург
Ростов
Арсенал Тула
Ахмат
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Огуде: вдесятером сложно противостоять такой сильной команде, как "Спартак"

Хавбек "Енисея" Фегор Огуде поделился впечатлениями после поражения от московского "Спартака" (0:2):

- Мы старались играть в футбол, но ситуация была очень тяжёлая. Сложно вдесятером противостоять такой сильной команде, как "Спартак". Тем более нам пришлось играть в меньшинстве довольно долгое время. Мы допустили грубые ошибки и пропустили два мяча, при этом не реализовали свои моменты, - приводят слова Огуде "Известия"

Напоминаем, что на данный момент "Енисей" с 13-тью очками замыкает турнирную таблицу.
Теги: Огуде Енисей Спартак
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