Ташаев: доволен, что сотрудничаю с Агузаровым

Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Оренбург
Ростов
Арсенал Тула
Ахмат
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Полузащитник московского "Спартака" Александр Ташаев рассказал о своём сотрудничестве с агентом Агузаровым:

- Мы с Аланом знакомы больше пяти лет. Не было ни одной ситуации, в которой бы я сомневался насчёт своего выбора. Он мне помогает морально как старший друг и советник. Он лучше разбирается в футболе, чем мой отец, подсказывает мне. Очень доволен, что сотрудничаю с ним, - сказал Ташаев в эфире передачи "Футбол России".

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Теги: Агузаров Черчесов Ташаев Спартак Динамо Уткин
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