Ташаев: доволен, что сотрудничаю с Агузаровым

Полузащитник московского "Спартака" Александр Ташаев рассказал о своём сотрудничестве с агентом Агузаровым:- Мы с Аланом знакомы больше пяти лет. Не было ни одной ситуации, в которой бы я сомневался насчёт своего выбора. Он мне помогает морально как старший друг и советник. Он лучше разбирается в футболе, чем мой отец, подсказывает мне. Очень доволен, что сотрудничаю с ним, - сказал Ташаев в эфире передачи "Футбол России".Ранее Василий Уткин сообщал, что наставник сборной России Черчесов влияет на футболистов через якобы подставное лицо агента Агузарова