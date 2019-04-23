Россия РПЛ 2018/19
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Болельщики выбрали Дзюбу лучшим игроком тура
Официальный твиттер РПЛ сообщил, что большинство голосов было отдано в пользу форварда "Зенита", который оформил дубль в игре против "Краснодара" (3:2):
- Подводим итоги совместного голосования Российской Премьер-Лиги, телеканалов МАТЧ ПРЕМЬЕР и МАТЧ ТВ: лучшим игроком 24-го тура стал Артём Дзюба!
Форвард набрал 28 155 голосов (62,1%) пользователей ВКонтакте! - говорится в обращении.
Напоминаем, что победа над "Краснодаром" фактически сделала "Зенит" чемпионом.
- Подводим итоги совместного голосования Российской Премьер-Лиги, телеканалов МАТЧ ПРЕМЬЕР и МАТЧ ТВ: лучшим игроком 24-го тура стал Артём Дзюба!
Форвард набрал 28 155 голосов (62,1%) пользователей ВКонтакте! - говорится в обращении.
? Подводим итоги совместного голосования Российской Премьер-Лиги, телеканалов МАТЧ ПРЕМЬЕР и МАТЧ ТВ: лучшим игроком 24-го тура стал Артём Дзюба!— Российская Премьер-Лига (@rfpl) April 23, 2019
?
? Форвард @zenit_spb набрал 28 155 голосов (62,1%) пользователей ВКонтакте! #ИгрокТура #Зенит #Дзюба pic.twitter.com/bGgI8NyPzi
Напоминаем, что победа над "Краснодаром" фактически сделала "Зенит" чемпионом.
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