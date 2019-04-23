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Локомотив
Краснодар
ЦСКА
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Оренбург
Ростов
Арсенал Тула
Ахмат
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Болельщики выбрали Дзюбу лучшим игроком тура

Официальный твиттер РПЛ сообщил, что большинство голосов было отдано в пользу форварда "Зенита", который оформил дубль в игре против "Краснодара" (3:2):

- Подводим итоги совместного голосования Российской Премьер-Лиги, телеканалов МАТЧ ПРЕМЬЕР и МАТЧ ТВ: лучшим игроком 24-го тура стал Артём Дзюба!

Форвард набрал 28 155 голосов (62,1%) пользователей ВКонтакте! - говорится в обращении.


Напоминаем, что победа над "Краснодаром" фактически сделала "Зенит" чемпионом.
Теги: Дзюба Зенит Краснодар
Сегодня, 09:10
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#2  soloz   Россия (Сегодня, 09:18)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
bowtie
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
#1  критик справедливый   (Сегодня, 09:16)
  • -1
  •  (3)

Когда вы уже все поймёте ?! Дзюба-это полено ! Он , сдох на поле на 50 минуте !... Игра на него УЩЕРБНА !
Регистрация: 5.02.2019 [жалоба]
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