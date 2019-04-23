Промес: в "Спартак" пришел новый тренер, пока дела идут неплохо

Бывший нападающий "Спартака" Квинси Промес сказал, что продолжает следить за своей прежней командой, и дал оценку работе Олега Кононова:- Общаюсь с Боккетти, Зе Луишем, Ещенко. Смотрю все игры, по крайней мере, пытаюсь. Пришел новый тренер, пока дела идут неплохо, бьются за Лигу чемпионов. Надеюсь, "Спартак" пробьется туда, а в следующем году займет первое место, - сказал Промес в эфире передачи "Тотальный футбол".