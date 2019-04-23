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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Оренбург
Ростов
Арсенал Тула
Ахмат
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Промес: в "Спартак" пришел новый тренер, пока дела идут неплохо

Бывший нападающий "Спартака" Квинси Промес сказал, что продолжает следить за своей прежней командой, и дал оценку работе Олега Кононова:

- Общаюсь с Боккетти, Зе Луишем, Ещенко. Смотрю все игры, по крайней мере, пытаюсь. Пришел новый тренер, пока дела идут неплохо, бьются за Лигу чемпионов. Надеюсь, "Спартак" пробьется туда, а в следующем году займет первое место, - сказал Промес в эфире передачи "Тотальный футбол".

Промес: до сих пор я не тот, что был в "Спартаке"
Теги: Спартак Промес Севилья Кононов
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