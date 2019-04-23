"Зенит" разгромил "Динамо" в первенстве молодёжных команд, "Локо" оказался сильнее "Ростова"

Молодежное первенство







"Зенит" – "Динамо" 3:0

Гол: Молчан, 47, 69, Симдянкин, 72

***

Молодежное первенство







"Ростов" – "Локомотив" 0:2

Гол: Шищенко, 40, Сулейманов, 63

"Сине-бело-голубые" не оставили никаких шансов своим соперникам из Москвы: "Динамо" было крупно обыграно.Рыбиков, Байрамов, Алоян (Плотников, 86), Олишевский, Молчан, Левин (Грицак, 89), Анисимов (Симутенков, 81), Князев (Колдунов, 65), Бачинский, Симдянкин, Ногтев: Сангаре, Калачёв, Зорин, Владимиров (Панин, 70), Глущенков, Звонков, Терехов (Мелекесцев, 70), Липовой (Данилин, 70), Денисов (Тюкавин, 79), Мазурин, Школик (Демьянов, 60): Молчан, 14, Глущенко, 45, Ногтев, 71, Демьянов, 83.В параллельной игре "Локо" уверенно перебодал на чужом поле "Ростов"Айдаров, Нескоромный, Осинов (Зензура, 80), Петров (Байдак, 46), Ларченков, Ливаднов, Колотиевский, Гогричиани, Гулевский, Черкес (Петров, 62), Морозов: Ботнарь, Гюрджан, Основ, Чёрный, Миронов (Суханов, 88), Шищенко (Гильманшин, 81), Шарков, Петров (Черняков, 42), Файзуллин (Иосифов, 64), Цаллагов (Казимир, 75), Сулейманов (Турищев, 69)Петров, 32, Цаллагов, 36, Колотиевский, 83