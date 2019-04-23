Россия РПЛ 2018/19
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"Зенит" разгромил "Динамо" в первенстве молодёжных команд, "Локо" оказался сильнее "Ростова"
"Сине-бело-голубые" не оставили никаких шансов своим соперникам из Москвы: "Динамо" было крупно обыграно.
"Зенит": Рыбиков, Байрамов, Алоян (Плотников, 86), Олишевский, Молчан, Левин (Грицак, 89), Анисимов (Симутенков, 81), Князев (Колдунов, 65), Бачинский, Симдянкин, Ногтев
"Динамо": Сангаре, Калачёв, Зорин, Владимиров (Панин, 70), Глущенков, Звонков, Терехов (Мелекесцев, 70), Липовой (Данилин, 70), Денисов (Тюкавин, 79), Мазурин, Школик (Демьянов, 60)
Предупреждения: Молчан, 14, Глущенко, 45, Ногтев, 71, Демьянов, 83.
В параллельной игре "Локо" уверенно перебодал на чужом поле "Ростов"
"Ростов": Айдаров, Нескоромный, Осинов (Зензура, 80), Петров (Байдак, 46), Ларченков, Ливаднов, Колотиевский, Гогричиани, Гулевский, Черкес (Петров, 62), Морозов
"Локомотив": Ботнарь, Гюрджан, Основ, Чёрный, Миронов (Суханов, 88), Шищенко (Гильманшин, 81), Шарков, Петров (Черняков, 42), Файзуллин (Иосифов, 64), Цаллагов (Казимир, 75), Сулейманов (Турищев, 69)
Предупреждения: Петров, 32, Цаллагов, 36, Колотиевский, 83
Молодежное первенство
"Зенит" – "Динамо" 3:0
Гол: Молчан, 47, 69, Симдянкин, 72
"Зенит" – "Динамо" 3:0
Гол: Молчан, 47, 69, Симдянкин, 72
"Зенит": Рыбиков, Байрамов, Алоян (Плотников, 86), Олишевский, Молчан, Левин (Грицак, 89), Анисимов (Симутенков, 81), Князев (Колдунов, 65), Бачинский, Симдянкин, Ногтев
"Динамо": Сангаре, Калачёв, Зорин, Владимиров (Панин, 70), Глущенков, Звонков, Терехов (Мелекесцев, 70), Липовой (Данилин, 70), Денисов (Тюкавин, 79), Мазурин, Школик (Демьянов, 60)
Предупреждения: Молчан, 14, Глущенко, 45, Ногтев, 71, Демьянов, 83.
***
В параллельной игре "Локо" уверенно перебодал на чужом поле "Ростов"
Молодежное первенство
"Ростов" – "Локомотив" 0:2
Гол: Шищенко, 40, Сулейманов, 63
"Ростов" – "Локомотив" 0:2
Гол: Шищенко, 40, Сулейманов, 63
"Ростов": Айдаров, Нескоромный, Осинов (Зензура, 80), Петров (Байдак, 46), Ларченков, Ливаднов, Колотиевский, Гогричиани, Гулевский, Черкес (Петров, 62), Морозов
"Локомотив": Ботнарь, Гюрджан, Основ, Чёрный, Миронов (Суханов, 88), Шищенко (Гильманшин, 81), Шарков, Петров (Черняков, 42), Файзуллин (Иосифов, 64), Цаллагов (Казимир, 75), Сулейманов (Турищев, 69)
Предупреждения: Петров, 32, Цаллагов, 36, Колотиевский, 83
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