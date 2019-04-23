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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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"Зенит" разгромил "Динамо" в первенстве молодёжных команд, "Локо" оказался сильнее "Ростова"

"Сине-бело-голубые" не оставили никаких шансов своим соперникам из Москвы: "Динамо" было крупно обыграно.

Молодежное первенство



"Зенит" – "Динамо" 3:0
Гол: Молчан, 47, 69, Симдянкин, 72



"Зенит": Рыбиков, Байрамов, Алоян (Плотников, 86), Олишевский, Молчан, Левин (Грицак, 89), Анисимов (Симутенков, 81), Князев (Колдунов, 65), Бачинский, Симдянкин, Ногтев

"Динамо": Сангаре, Калачёв, Зорин, Владимиров (Панин, 70), Глущенков, Звонков, Терехов (Мелекесцев, 70), Липовой (Данилин, 70), Денисов (Тюкавин, 79), Мазурин, Школик (Демьянов, 60)

Предупреждения: Молчан, 14, Глущенко, 45, Ногтев, 71, Демьянов, 83.

***


В параллельной игре "Локо" уверенно перебодал на чужом поле "Ростов"

Молодежное первенство



"Ростов" – "Локомотив" 0:2
Гол: Шищенко, 40, Сулейманов, 63



"Ростов": Айдаров, Нескоромный, Осинов (Зензура, 80), Петров (Байдак, 46), Ларченков, Ливаднов, Колотиевский, Гогричиани, Гулевский, Черкес (Петров, 62), Морозов

"Локомотив": Ботнарь, Гюрджан, Основ, Чёрный, Миронов (Суханов, 88), Шищенко (Гильманшин, 81), Шарков, Петров (Черняков, 42), Файзуллин (Иосифов, 64), Цаллагов (Казимир, 75), Сулейманов (Турищев, 69)

Предупреждения: Петров, 32, Цаллагов, 36, Колотиевский, 83
Теги: Локомотив Ростов Зенит Динамо
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