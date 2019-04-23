Россия РПЛ 2018/19
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ЦСКА оштрафован на 125 тыс. рублей, "Зенит" - на 100
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал ЦСКА за массовое использование болельщиками пиротехники:
- Болельщики ЦСКА перед началом второго тайма массово использовали пиротехнику, взорвали шесть петард – 125 тыс. рублей штраф, плюс тренеры обоих клубов покидали техническую зону — Виктор Гончаренко и Юрий Сёмин оштрафованы на 30 тыс. рублей каждый, - приводит слова главы КДК РФС АРтура Григорьянца "Р-Спорт".
А "Зенит" на 100 тыс. рублей за неподобающее поведение команды:
- Петербургский клуб в матче получил шесть жёлтых карточек, за неподобающее поведение команды – штраф в 100 тысяч рублей. В рапорте делегата есть запись, что на 78-й минуте произошла массовая стычка с участием всех запасных игроков, технического персонала. Таким образом, все участники покидали техническую зону. Кроме того Мусаев и Семак покидали техническую зону.
Мы посчитали всех игроков по протоколу, по видеозаписи, где кто находился в этот момент. И таким образом выявили всех. Итого: Мусаев на 20 тысяч оштрафован, Семак – на 10 тысяч, все остальные игроки, технический персонал – каждый на 10 тысяч рублей, - цитирует Гргорьянца"РИА-Новости".
- Болельщики ЦСКА перед началом второго тайма массово использовали пиротехнику, взорвали шесть петард – 125 тыс. рублей штраф, плюс тренеры обоих клубов покидали техническую зону — Виктор Гончаренко и Юрий Сёмин оштрафованы на 30 тыс. рублей каждый, - приводит слова главы КДК РФС АРтура Григорьянца "Р-Спорт".
А "Зенит" на 100 тыс. рублей за неподобающее поведение команды:
- Петербургский клуб в матче получил шесть жёлтых карточек, за неподобающее поведение команды – штраф в 100 тысяч рублей. В рапорте делегата есть запись, что на 78-й минуте произошла массовая стычка с участием всех запасных игроков, технического персонала. Таким образом, все участники покидали техническую зону. Кроме того Мусаев и Семак покидали техническую зону.
Мы посчитали всех игроков по протоколу, по видеозаписи, где кто находился в этот момент. И таким образом выявили всех. Итого: Мусаев на 20 тысяч оштрафован, Семак – на 10 тысяч, все остальные игроки, технический персонал – каждый на 10 тысяч рублей, - цитирует Гргорьянца"РИА-Новости".
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