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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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ЦСКА оштрафован на 125 тыс. рублей, "Зенит" - на 100

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал ЦСКА за массовое использование болельщиками пиротехники:

- Болельщики ЦСКА перед началом второго тайма массово использовали пиротехнику, взорвали шесть петард – 125 тыс. рублей штраф, плюс тренеры обоих клубов покидали техническую зону — Виктор Гончаренко и Юрий Сёмин оштрафованы на 30 тыс. рублей каждый, - приводит слова главы КДК РФС АРтура Григорьянца "Р-Спорт".

А "Зенит" на 100 тыс. рублей за неподобающее поведение команды:

- Петербургский клуб в матче получил шесть жёлтых карточек, за неподобающее поведение команды – штраф в 100 тысяч рублей. В рапорте делегата есть запись, что на 78-й минуте произошла массовая стычка с участием всех запасных игроков, технического персонала. Таким образом, все участники покидали техническую зону. Кроме того Мусаев и Семак покидали техническую зону.

Мы посчитали всех игроков по протоколу, по видеозаписи, где кто находился в этот момент. И таким образом выявили всех. Итого: Мусаев на 20 тысяч оштрафован, Семак – на 10 тысяч, все остальные игроки, технический персонал – каждый на 10 тысяч рублей, - цитирует Гргорьянца"РИА-Новости".
Теги: Зенит ЦСКА Краснодар Локомотив
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