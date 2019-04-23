Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
18:15
Следователь по делу Кокорина и Мамаева отказался от использования полиграфа для допроса обвиняемых и пострадавших Пака, Гайсина и Соловчука (2)
Следователь по делу Кокорина и Мамаева отказался от использования полиграфа для допроса обвиняемых и пострадавших Пака, Гайсина и Соловчука (2)
15:09
Президент "Анжи": правительство Дагестана наплевательски к нам относится. Им мой фейс не нравится (7)
Президент "Анжи": правительство Дагестана наплевательски к нам относится. Им мой фейс не нравится (7)
10:23
Марез недоволен положением в "Сити" (1)
Марез недоволен положением в "Сити" (1)
05:31
Василий Уткин: не удивился бы, если бы следующий тендер на Лигу чемпионов выиграл Первый канал (3)
Василий Уткин: не удивился бы, если бы следующий тендер на Лигу чемпионов выиграл Первый канал (3)
"Краснодар" обыграл "Ахмат" в молодежном первенстве
"Краснодар" победил "Ахмат" в матче 25-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги (2:1).
"Краснодар" набрал 47 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице.
Молодежные команды
25-й тур
"Ахмат - мол." (Грозный) - "Краснодар - мол." (Краснодар) - 1:2
Голы: Текучев, 35 (0:1). Альсултанов, 43 (1:1). Коломийцев, 90 (1:2).
"Краснодар" набрал 47 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице.
Молодежные команды
25-й тур
"Ахмат - мол." (Грозный) - "Краснодар - мол." (Краснодар) - 1:2
Голы: Текучев, 35 (0:1). Альсултанов, 43 (1:1). Коломийцев, 90 (1:2).
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.