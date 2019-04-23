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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Новости партнеров

"Краснодар" обыграл "Ахмат" в молодежном первенстве

"Краснодар" победил "Ахмат" в матче 25-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги (2:1).

"Краснодар" набрал 47 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице.

Молодежные команды

25-й тур

"Ахмат - мол." (Грозный) - "Краснодар - мол." (Краснодар) - 1:2

Голы: Текучев, 35 (0:1). Альсултанов, 43 (1:1). Коломийцев, 90 (1:2).
Теги: Краснодар Ахмат
Сегодня, 17:13
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#1  Фрэнк Дьюкс   (Сегодня, 17:18)
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Молодежная команда ПФК ЦСКА обыграла сверстников из «Анжи».

Голы: Сильянов, 62 (1:0). Тикнизян, 64 (2:0).

ЦСКА, набрав 61 очко, продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице молодёжного первенства.

После сегодняшней победы отрыв армейцев от ближайшего преследователя в лице «Спартака» увеличился до 14 очков. «Анжи» (13) занимает последнее, 16-е, место.
Регистрация: 22.04.2019 [жалоба]
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