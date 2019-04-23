"Краснодар" обыграл "Ахмат" в молодежном первенстве

"Краснодар" победил "Ахмат" в матче 25-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги (2:1)."Краснодар" набрал 47 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице.Молодежные команды25-й тур: Текучев, 35 (0:1). Альсултанов, 43 (1:1). Коломийцев, 90 (1:2).