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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Заключение специалистов: Пак спровоцировал конфликт с компанией Кокорина

Андрей Ромашов, адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина, огласил заключение специалистов, разбиравших видеозапись с конфликтом футболиста с чиновником Минпромторга Денисом Паком в «Кофемании» в Москве 8 октября прошлого года.

"Заключение специалистов ООО "Лингвист" – экспертов в областях: Русский жестовый язык, сурдоперевод, сурдопедагогика. Они объяснили мимику и жесты участников конфликта в "Кофемании". Компания полностью игнорировала Пака, однако затем произошёл конфликт. Он был спровоцирован Паком", - цитирует Ромашова "Чемпионат.сом".
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 17:18
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(4)
#12  Blessing  Спб (Сегодня, 18:13)
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Отпустите уже мальчиков, хватит мучить, sуки. angry


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#11  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 18:12)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Хрень все эти купленные специалисты. Мы прекрасно помним "заключения" этих специалистом-лингвистов, которые отправляли в тюрьму полковника Квачкова и мноигх-многих других узников режима по статьям экстремизм и терроризм.


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По жизни свинья предназначена для забоя. Не в курсе - только сама скотинка.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#10  Респаун   (Сегодня, 18:08)
  • -1
  •  (3)
online

yanus0407,
У тебя кстати армейский заряд в подписи. Даже песня такая армейская есть.

А так согласен - лично я бы вообще этого косого ушатал, только не в самом кафе под камерами видеонаблюдения конечно smiley
Регистрация: 22.04.2019 [жалоба]
#9  yanus0407  Санкт - Петербург (Сегодня, 18:03)
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Большинство комментаторов даже не вникают в суть происшедшего и судят о людях исходя из своих клубных пристрастий. Нормальный человек не станет учить жизни компанию выпивших молодых людей, потому что реакция будет предсказуемой. Я не говорю, что Кокорин и компания невиновны, а говорю только о том, что Пак действительно спровоцировал парней, за что и получил. И многие из тех, кто так обсирает Кокорина и компанию, поступили бы точно также на их месте, и не надо здесь пытаться доказывать обратное.


--------------------
Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
#8  Apant1   (Сегодня, 17:54)
  • 0
  •  (8)

Если мне заплатят столько же, сколько заплатили экспертам ООО "Лингвист" за это заключение, готов признать это заключение, единственно верным и настаивать на немедленном освобождении, одного из лучших нападающих мира и его бойфренда с наколками
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#7  Сибирячок   (Сегодня, 17:52)
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Респаун
Александр Иванов,
Делаешь замечание - будь готов ответить. Делаешь его матом бухой компании - автоматически готовься к люлям, это даже не обсуждается

Я бы добавил. Если ты бухой и в компании колошматишь чела за замечание - готовься к лесоповалу. Это даже не обсуждается.
Так что выбор был и у пака и у Мамаева Кокорища. Каждый выбрал свой путь. У одного быть отлюлённым - у других заключёнными.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#6  Респаун   (Сегодня, 17:46)
  • -3
  •  (13)
online

Александр Иванов,
Делаешь замечание - будь готов ответить. Делаешь его матом бухой компании - автоматически готовься к люлям, это даже не обсуждается
Регистрация: 22.04.2019 [жалоба]
#5  Сибирячок   (Сегодня, 17:41)
  • +3
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Весь конфликт спровоцировала подруга Кокорина....или Мамаева. Та, что в машину села к Соловчуку. если бы она промолчала и не стала Мамаю пересказывать слова водителя о "петухах", вообще ничего дальнейшего бы не было. Ни избиения Соловчука, на Пака, ни СИЗО, никуя. Вот что значит баба без мозгов....с парнями без мозгов. Тот случай, когда минус на минус даёт 100500 минусов.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#4  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 17:33)
  • +1
  •  (15)
online
Болеет за:
«Локомотив»
В этом есть какой-то извращенный смысл.
Толпа пьяных ублюдков завалилась попить пивко и кофе и из последних сил игнорировали Пака, потому что его внешность была слишком азиатской.
После замечания в свой адрес шлюзы "добра и позитива" были сорваны и азиат получил "заслуженных" люлей за свое поведение.
Экспертиза: ООО "Брехолог".


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Believe LOKO (is reaL)

Перейра конченая мразь
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#3  vasiliy   (Сегодня, 17:30)
  • +1
  •  (15)

да еще и стулом себе накатил а видео так фотомантаж stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 19.04.2019 [жалоба]
#2  ljubljana  Over here (Сегодня, 17:22)
  • +2
  •  (18)
online

а специалисты ООО Кофемания говорят иное.и им верится больше.
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
#1  Александр Иванов  Санкт-Петербург (Сегодня, 17:22)
  • +7
  •  (19)
Болеет за:
«Зенит»
Сделать замечание - не провокация! Съе**лся накуй, жополиз лицемерный!
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
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