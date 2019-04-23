Россия РПЛ 2018/19
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Заключение специалистов: Пак спровоцировал конфликт с компанией Кокорина
Андрей Ромашов, адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина, огласил заключение специалистов, разбиравших видеозапись с конфликтом футболиста с чиновником Минпромторга Денисом Паком в «Кофемании» в Москве 8 октября прошлого года.
"Заключение специалистов ООО "Лингвист" – экспертов в областях: Русский жестовый язык, сурдоперевод, сурдопедагогика. Они объяснили мимику и жесты участников конфликта в "Кофемании". Компания полностью игнорировала Пака, однако затем произошёл конфликт. Он был спровоцирован Паком", - цитирует Ромашова "Чемпионат.сом".
"Заключение специалистов ООО "Лингвист" – экспертов в областях: Русский жестовый язык, сурдоперевод, сурдопедагогика. Они объяснили мимику и жесты участников конфликта в "Кофемании". Компания полностью игнорировала Пака, однако затем произошёл конфликт. Он был спровоцирован Паком", - цитирует Ромашова "Чемпионат.сом".
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