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Александр Кержаков развелся с Миланой Тюльпановой
Сегодня, 23 апреля, Петроградский районный суд города Санкт-Петербурга расторг брак бывшего нападающего «Зенита» Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой, сообщает Super.
Пара поженилась в 2015 году. Спустя два года у них родился сын Артемий, а буквально за несколько дней до этого Милана потеряла отца: сенатор Вадим Тюльпанов скончался, упав в результате сердечного приступа.
Позже лучший бомбардир в истории сборной России обвинил жену в наркозависимости и забрал сына, заставив ее признаться в употреблении наркотиков, чтобы, по его словам, она смогла видеть ребенка. Судебные разборки длились почти год. Сегодня суд постановил, что Артемий будет проживать с матерью, и обязал Кержакова выплачивать ей алименты.
В суде была представлена экспертиза, доказывающая, что наркотических веществ в крови Тюльпановой не обнаружено.
"Это в первую очередь победа маленького Артемия! Сын будет жить с любящей его мамой. За время длительного процесса та сторона всячески пыталась манипулировать Миланой и заставить принять условия Александра! Сегодня в суде были оглашены результаты независимой экспертизы, доказывающей, что Милана не употребляла запрещенные препараты. Также были заключения нескольких экспертиз органов опеки, говорящих в пользу матери", — рассказал адвокат Миланы Александр Добровинский.
Пара поженилась в 2015 году. Спустя два года у них родился сын Артемий, а буквально за несколько дней до этого Милана потеряла отца: сенатор Вадим Тюльпанов скончался, упав в результате сердечного приступа.
Позже лучший бомбардир в истории сборной России обвинил жену в наркозависимости и забрал сына, заставив ее признаться в употреблении наркотиков, чтобы, по его словам, она смогла видеть ребенка. Судебные разборки длились почти год. Сегодня суд постановил, что Артемий будет проживать с матерью, и обязал Кержакова выплачивать ей алименты.
В суде была представлена экспертиза, доказывающая, что наркотических веществ в крови Тюльпановой не обнаружено.
"Это в первую очередь победа маленького Артемия! Сын будет жить с любящей его мамой. За время длительного процесса та сторона всячески пыталась манипулировать Миланой и заставить принять условия Александра! Сегодня в суде были оглашены результаты независимой экспертизы, доказывающей, что Милана не употребляла запрещенные препараты. Также были заключения нескольких экспертиз органов опеки, говорящих в пользу матери", — рассказал адвокат Миланы Александр Добровинский.
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