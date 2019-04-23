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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Александр Кержаков развелся с Миланой Тюльпановой

Сегодня, 23 апреля, Петроградский районный суд города Санкт-Петербурга расторг брак бывшего нападающего «Зенита» Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой, сообщает Super.

Пара поженилась в 2015 году. Спустя два года у них родился сын Артемий, а буквально за несколько дней до этого Милана потеряла отца: сенатор Вадим Тюльпанов скончался, упав в результате сердечного приступа.

Позже лучший бомбардир в истории сборной России обвинил жену в наркозависимости и забрал сына, заставив ее признаться в употреблении наркотиков, чтобы, по его словам, она смогла видеть ребенка. Судебные разборки длились почти год. Сегодня суд постановил, что Артемий будет проживать с матерью, и обязал Кержакова выплачивать ей алименты.

В суде была представлена экспертиза, доказывающая, что наркотических веществ в крови Тюльпановой не обнаружено.

"Это в первую очередь победа маленького Артемия! Сын будет жить с любящей его мамой. За время длительного процесса та сторона всячески пыталась манипулировать Миланой и заставить принять условия Александра! Сегодня в суде были оглашены результаты независимой экспертизы, доказывающей, что Милана не употребляла запрещенные препараты. Также были заключения нескольких экспертиз органов опеки, говорящих в пользу матери", — рассказал адвокат Миланы Александр Добровинский.
Теги: Кержаков
Сегодня, 17:50
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#3  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 18:17)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: yuri
другого кот не признает.

Да твой "кот" давно уже всех заип...л, в том числе петербуржцев...


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По жизни свинья предназначена для забоя. Не в курсе - только сама скотинка.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#2  yuri  спб (Сегодня, 18:10)
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online

Ипаный феминизм.Вода должна быть водянистой масло масляным а женщина женственной. другого кот не признает.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#1  yanus0407  Санкт - Петербург (Сегодня, 18:06)
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online
Болеет за:
«Зенит»
С любящей матерью...Эта накачанная ботоксом ....скоро заведёт себе другого мужика и ребёнок будет ей нужен только для того, чтобы тянуть с Кержакова алименты...


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
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