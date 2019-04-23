Россия РПЛ 2018/19
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Адвокат Кокорина огласил заключение психолога "Зенита" о состоянии игрока
Сегодня, 23 апреля, в суде Андрей Ромашов, адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина, зачитал заключение психолога петербургской команды:
"Игрок отличается повышенной чувствительностью нервной системы, способностью эмоционально выложиться в течение ограниченного количества времени, после чего ему нужно восстановление. В течение нескольких месяцев игрок находился в напряжённом состоянии. Травма поставила под угрозу спортивную карьеру и не позволила сыграть на чемпионате мира. Игрок защищает честь страны на международном уровне, и ему нужно постоянное подтверждение своей ценности. Игрок не обучен управлению эмоциями, как и приёмам снижения напряжения. Вышеуказанные факторы истощают психику".
Теперь суду представляется заключение врача "Зенита" Гришина: "Ему необходимы занятия в бассейне, восстановительные тренировки. Отсутствие возможности заниматься правильным восстановлением здоровья может привести к прогрессированию артроза с возможной инвалидизацией и завершением карьеры", - цитирует Ромашова "Чемпионат.сом".
"Игрок отличается повышенной чувствительностью нервной системы, способностью эмоционально выложиться в течение ограниченного количества времени, после чего ему нужно восстановление. В течение нескольких месяцев игрок находился в напряжённом состоянии. Травма поставила под угрозу спортивную карьеру и не позволила сыграть на чемпионате мира. Игрок защищает честь страны на международном уровне, и ему нужно постоянное подтверждение своей ценности. Игрок не обучен управлению эмоциями, как и приёмам снижения напряжения. Вышеуказанные факторы истощают психику".
Теперь суду представляется заключение врача "Зенита" Гришина: "Ему необходимы занятия в бассейне, восстановительные тренировки. Отсутствие возможности заниматься правильным восстановлением здоровья может привести к прогрессированию артроза с возможной инвалидизацией и завершением карьеры", - цитирует Ромашова "Чемпионат.сом".
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