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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Адвокат Кокорина огласил заключение психолога "Зенита" о состоянии игрока

Сегодня, 23 апреля, в суде Андрей Ромашов, адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина, зачитал заключение психолога петербургской команды:

"Игрок отличается повышенной чувствительностью нервной системы, способностью эмоционально выложиться в течение ограниченного количества времени, после чего ему нужно восстановление. В течение нескольких месяцев игрок находился в напряжённом состоянии. Травма поставила под угрозу спортивную карьеру и не позволила сыграть на чемпионате мира. Игрок защищает честь страны на международном уровне, и ему нужно постоянное подтверждение своей ценности. Игрок не обучен управлению эмоциями, как и приёмам снижения напряжения. Вышеуказанные факторы истощают психику".

Теперь суду представляется заключение врача "Зенита" Гришина: "Ему необходимы занятия в бассейне, восстановительные тренировки. Отсутствие возможности заниматься правильным восстановлением здоровья может привести к прогрессированию артроза с возможной инвалидизацией и завершением карьеры", - цитирует Ромашова "Чемпионат.сом".
Теги: Кокорин
Сегодня, 18:04
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#1  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 18:15)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Игрок защищает честь страны на международном уровне, и ему нужно постоянное подтверждение своей ценности.

Да видно уже всем, какая у него "честь" и какие ценности...


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По жизни свинья предназначена для забоя. Не в курсе - только сама скотинка.
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