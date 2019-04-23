Россия РПЛ 2018/19
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Алексей Сафонов: "Спартак" даже теоретически не стал бы чемпионом
Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о работе главного тренера "Спартака" Олега Кононова.
"Спартак" — такая команда, которая всегда находится под пристальным вниманием. Не вижу пока в ней авторской работы тренерского штаба. Мне понятна работа Гончаренко в ЦСКА, Федотова в "Оренбурге", у Карпина в "Ростове" тоже. А вот что вырисовывается у москвичей — не особо ясно.
Не хочу уподобляться кому-либо. Три очка есть три очка (речь о матче с "Енисеем"). Они даются за победу над "Енисеем", "Зенитом" и любым другим клубом. Они добились нужного результата, движутся вперед.
Поражения от ЦСКА и "Ростова" поставили крест на чемпионских амбициях коллектива? Не согласен с таким вопросом. "Спартак" даже теоретически не стал бы чемпионом. На мой взгляд, "красно-белые" не будут в тройке. Серебро уйдет ЦСКА, а бронза — "Локомотиву". Эти клубы «съедят» на финишной прямой менее опытный в таких делах "Краснодар". А "Зенит" после прошедшего тура, пусть пока и негласно, я бы поздравил с завоеванием золотых медалей, отрыв у команды очень солидный.
Кононов — очень порядочный и интеллигентный человек, но "Спартак" — это такая машина, куда надо идти лишь уверенным в себе. Тут шаг вправо, шаг влево — начинаются проблемы. Попробуй Юрию Семину (главный тренер "Локомотива". — Прим) или Валерию Газзаеву (экс-тренер ЦСКА и сборной России. — Прим.) продиктовать условия. То, что он хороший собеседник для журналистов, — это не то. Ему надо было выигрывать какой-то трофей. "Спартак" уже точно окажется без чемпионства в этом сезоне, клуб вылетел из Кубка России. Если же сейчас красно-белые не попадут в Лигу чемпионов на следующий год, то могут последовать серьезные кадровые действиям", — цитирует Сафонова news.ru.
"Спартак" — такая команда, которая всегда находится под пристальным вниманием. Не вижу пока в ней авторской работы тренерского штаба. Мне понятна работа Гончаренко в ЦСКА, Федотова в "Оренбурге", у Карпина в "Ростове" тоже. А вот что вырисовывается у москвичей — не особо ясно.
Не хочу уподобляться кому-либо. Три очка есть три очка (речь о матче с "Енисеем"). Они даются за победу над "Енисеем", "Зенитом" и любым другим клубом. Они добились нужного результата, движутся вперед.
Поражения от ЦСКА и "Ростова" поставили крест на чемпионских амбициях коллектива? Не согласен с таким вопросом. "Спартак" даже теоретически не стал бы чемпионом. На мой взгляд, "красно-белые" не будут в тройке. Серебро уйдет ЦСКА, а бронза — "Локомотиву". Эти клубы «съедят» на финишной прямой менее опытный в таких делах "Краснодар". А "Зенит" после прошедшего тура, пусть пока и негласно, я бы поздравил с завоеванием золотых медалей, отрыв у команды очень солидный.
Кононов — очень порядочный и интеллигентный человек, но "Спартак" — это такая машина, куда надо идти лишь уверенным в себе. Тут шаг вправо, шаг влево — начинаются проблемы. Попробуй Юрию Семину (главный тренер "Локомотива". — Прим) или Валерию Газзаеву (экс-тренер ЦСКА и сборной России. — Прим.) продиктовать условия. То, что он хороший собеседник для журналистов, — это не то. Ему надо было выигрывать какой-то трофей. "Спартак" уже точно окажется без чемпионства в этом сезоне, клуб вылетел из Кубка России. Если же сейчас красно-белые не попадут в Лигу чемпионов на следующий год, то могут последовать серьезные кадровые действиям", — цитирует Сафонова news.ru.
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