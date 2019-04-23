Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Оренбург
Ростов
Арсенал Тула
Ахмат
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Алексей Сафонов: "Спартак" даже теоретически не стал бы чемпионом

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о работе главного тренера "Спартака" Олега Кононова.

"Спартак" — такая команда, которая всегда находится под пристальным вниманием. Не вижу пока в ней авторской работы тренерского штаба. Мне понятна работа Гончаренко в ЦСКА, Федотова в "Оренбурге", у Карпина в "Ростове" тоже. А вот что вырисовывается у москвичей — не особо ясно.

Не хочу уподобляться кому-либо. Три очка есть три очка (речь о матче с "Енисеем"). Они даются за победу над "Енисеем", "Зенитом" и любым другим клубом. Они добились нужного результата, движутся вперед.

Поражения от ЦСКА и "Ростова" поставили крест на чемпионских амбициях коллектива? Не согласен с таким вопросом. "Спартак" даже теоретически не стал бы чемпионом. На мой взгляд, "красно-белые" не будут в тройке. Серебро уйдет ЦСКА, а бронза — "Локомотиву". Эти клубы «съедят» на финишной прямой менее опытный в таких делах "Краснодар". А "Зенит" после прошедшего тура, пусть пока и негласно, я бы поздравил с завоеванием золотых медалей, отрыв у команды очень солидный.

Кононов — очень порядочный и интеллигентный человек, но "Спартак" — это такая машина, куда надо идти лишь уверенным в себе. Тут шаг вправо, шаг влево — начинаются проблемы. Попробуй Юрию Семину (главный тренер "Локомотива". — Прим) или Валерию Газзаеву (экс-тренер ЦСКА и сборной России. — Прим.) продиктовать условия. То, что он хороший собеседник для журналистов, — это не то. Ему надо было выигрывать какой-то трофей. "Спартак" уже точно окажется без чемпионства в этом сезоне, клуб вылетел из Кубка России. Если же сейчас красно-белые не попадут в Лигу чемпионов на следующий год, то могут последовать серьезные кадровые действиям", — цитирует Сафонова news.ru.
Теги: Сафонов Спартак
Сегодня, 18:26
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
6
(5)
#6  Blessing  Спб (Сегодня, 19:36)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Пипец, блин, откровения, можно подумать в свинарне когда-то было по другому.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#5  Кот КБ Матроскин  Простоквашино Италия (Сегодня, 19:11)
  • -7
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Парни педерасофф нужно пропускать,
ибо она блюет дальше чем дрищет)))
п.с. глистовозу СЛАВА - он продолжает клеить турнирные таблички!!!
п.п.с. если бы в моем клубе был такой тренер.....
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
#4  SPV  Bryansk (Сегодня, 19:02)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Cафонов тот еще балбес, теоретически любая команда от Арсенала и выше еще может выиграть чемпионат, а практически скоро узнаем. Цска выше своего места вряд ли поднимется учитывая их календарь
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#3  Волжанин   (Сегодня, 18:45)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Серебро уйдет ЦСКА, а бронза — "Локомотиву". Эти клубы «съедят» на финишной прямой менее опытный в таких делах "Краснодар".

Хотелось бы надеяться на это, но у ЦСКА слишком молодая команда, а молодежи свойственна нестабильность.
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#2  Spartacus1971   (Сегодня, 18:32)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Ну поглядим в мае на таблицу.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#1  diego milito 22   (Сегодня, 18:30)
  • -5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Второе место займет, причем, безоговорочно, "Локомотив".
"Спартак" будет на третьем месте.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама