Россия РПЛ 2018/19
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19:07
"Зенит-2" не будет расформирован (3)
"Зенит-2" не будет расформирован (3)
18:15
Следователь по делу Кокорина и Мамаева отказался от использования полиграфа для допроса обвиняемых и пострадавших Пака, Гайсина и Соловчука (7)
Следователь по делу Кокорина и Мамаева отказался от использования полиграфа для допроса обвиняемых и пострадавших Пака, Гайсина и Соловчука (7)
15:09
Президент "Анжи": правительство Дагестана наплевательски к нам относится. Им мой фейс не нравится (10)
Президент "Анжи": правительство Дагестана наплевательски к нам относится. Им мой фейс не нравится (10)
10:23
Марез недоволен положением в "Сити" (1)
Марез недоволен положением в "Сити" (1)
Александр Самедов тренировался в общей группе
"Крылья Советов" во вторник провели тренировку перед домашним матчем с "Уралом".
В общую группу вернулся хавбек Александр Самедов. Он получил повреждение в игре 23-го тура с "Рубином" (1:0) и пропустил встречу с "Динамо" (0:1).
ПФК "Крылья Советов"
В общую группу вернулся хавбек Александр Самедов. Он получил повреждение в игре 23-го тура с "Рубином" (1:0) и пропустил встречу с "Динамо" (0:1).
ПФК "Крылья Советов"
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