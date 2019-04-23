Александр Самедов тренировался в общей группе

"Крылья Советов" во вторник провели тренировку перед домашним матчем с "Уралом".В общую группу вернулся хавбек Александр Самедов. Он получил повреждение в игре 23-го тура с "Рубином" (1:0) и пропустил встречу с "Динамо" (0:1).