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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Роман Широков: футболистам не следует думать о том, есть у них контракт или нет

Заместитель гендиректора "Динамо" по спортивным вопросам Роман Широков прокомментировал продление контрактов с игроками перед матчем 25-го тура чемпионата России против "Зенита".

– Дмитрий Хохлов говорил, что с целой группой футболистов – Шуниным, Хольменом, Шуньичем, Морозовым, Козловым, Жоаузиньо, Луценко – не продлены контракты. Есть какие-то подвижки в этом плане?

– На мой взгляд, футболистам не следует думать о том, есть у них контракт или нет. Они должны сделать все для того, чтобы этот контракт появился. То есть своей игрой заставить руководство предложить им новые соглашения. Вот и все.

– Но вам не кажется, что порой тяжело выкладываться по полной программе, когда у тебя нет уверенности в завтрашнем дне?

– Если футболист не уверен, зачем он тогда нужен? Логично? Нам нужны уверенные в себе люди, которые способны побеждать и подниматься как можно выше в турнирной таблице. А если ты не уверен, значит, тебе здесь не место, – сказал Широков.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Широков
Сегодня, 19:24
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