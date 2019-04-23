Россия РПЛ 2018/19
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Роман Широков: футболистам не следует думать о том, есть у них контракт или нет
Заместитель гендиректора "Динамо" по спортивным вопросам Роман Широков прокомментировал продление контрактов с игроками перед матчем 25-го тура чемпионата России против "Зенита".
– Дмитрий Хохлов говорил, что с целой группой футболистов – Шуниным, Хольменом, Шуньичем, Морозовым, Козловым, Жоаузиньо, Луценко – не продлены контракты. Есть какие-то подвижки в этом плане?
– На мой взгляд, футболистам не следует думать о том, есть у них контракт или нет. Они должны сделать все для того, чтобы этот контракт появился. То есть своей игрой заставить руководство предложить им новые соглашения. Вот и все.
– Но вам не кажется, что порой тяжело выкладываться по полной программе, когда у тебя нет уверенности в завтрашнем дне?
– Если футболист не уверен, зачем он тогда нужен? Логично? Нам нужны уверенные в себе люди, которые способны побеждать и подниматься как можно выше в турнирной таблице. А если ты не уверен, значит, тебе здесь не место, – сказал Широков.
"Спорт-Экспресс"
– Дмитрий Хохлов говорил, что с целой группой футболистов – Шуниным, Хольменом, Шуньичем, Морозовым, Козловым, Жоаузиньо, Луценко – не продлены контракты. Есть какие-то подвижки в этом плане?
– На мой взгляд, футболистам не следует думать о том, есть у них контракт или нет. Они должны сделать все для того, чтобы этот контракт появился. То есть своей игрой заставить руководство предложить им новые соглашения. Вот и все.
– Но вам не кажется, что порой тяжело выкладываться по полной программе, когда у тебя нет уверенности в завтрашнем дне?
– Если футболист не уверен, зачем он тогда нужен? Логично? Нам нужны уверенные в себе люди, которые способны побеждать и подниматься как можно выше в турнирной таблице. А если ты не уверен, значит, тебе здесь не место, – сказал Широков.
"Спорт-Экспресс"
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