Роман Широков: "У "Ростова", "Оренбурга" и "Арсенала" составы не сильнее, чем у "Динамо"

Заместитель гендиректора "Динамо" по спортивным вопросам Роман Широков перед матчем 25-го тура чемпионата России против "Зенита" выразил мнение, что московская команда хорошо укомплектована.– Нет, сейчас не может. Думаю, уже потеряли шансы, чтобы приблизиться к пятерке. А если команде поставили такую задачу, значит, мы, безусловно, верили в ее выполнение.– У "Ростова", "Оренбурга" и "Арсенала" составы уж точно не сильнее нашего (у этих команд по 35 очков, у "Динамо" – 28. – Прим. "СЭ"). Однако они борются за еврокубки. И вполне могут там оказаться. Считаю, "Динамо" укомплектовано должным образом, достаточно хорошо для борьбы за попадание в пятерку. Но, к сожалению, по каким-то причинам этого сделать не удалось.