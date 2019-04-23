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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Роман Широков: "У "Ростова", "Оренбурга" и "Арсенала" составы не сильнее, чем у "Динамо"

Заместитель гендиректора "Динамо" по спортивным вопросам Роман Широков перед матчем 25-го тура чемпионата России против "Зенита" выразил мнение, что московская команда хорошо укомплектована.

– Перед командой в начале сезона ставилась задача попасть в еврокубки. На ваш взгляд, с таким составом "Динамо" могло ее выполнить? Или по-прежнему может?

– Нет, сейчас не может. Думаю, уже потеряли шансы, чтобы приблизиться к пятерке. А если команде поставили такую задачу, значит, мы, безусловно, верили в ее выполнение.

– С таким составом?

– У "Ростова", "Оренбурга" и "Арсенала" составы уж точно не сильнее нашего (у этих команд по 35 очков, у "Динамо" – 28. – Прим. "СЭ"). Однако они борются за еврокубки. И вполне могут там оказаться. Считаю, "Динамо" укомплектовано должным образом, достаточно хорошо для борьбы за попадание в пятерку. Но, к сожалению, по каким-то причинам этого сделать не удалось.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Широков Динамо Ростов Оренбург Арсенал Тула
Сегодня, 20:31
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#1  Volodia379   (Сегодня, 21:00)
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Что то запел этот петух питерский! rage
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
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