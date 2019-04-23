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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Адвокат Кокорина: дело расследовалось вопреки закону, суд отмалчивается. Это беззаконие

Адвокат форварда "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов высказался о предъявлении защитой доказательств невиновности.

"Все дело, с юридической точки зрения, расследовалось вопреки закону. 18 следователей давали поручения 10 оперуполномоченным. Еще и в адрес ненадлежащих лиц. Эти указания они не могли давать. Так же можно было давать поручения на деревню дедушке. Мы считаем, что это беззаконие. Причем вопиющее.

Если на голове у Пака нет следов, то нет и сотрясения. Но мы не говорим о потерпевших и их судьбе. Мы говорим о квалификации.

По согласованию мы закончили в семь. Весь процесс работали до десяти вечера. Пока не буду это характеризовать, но если потребуется — буду.

Прокурор отказалась опрашивать оставшихся 12 свидетелей. Суд отмалчивается. Но, извините меня, значит, в этих показаниях есть сведения, которые реабилитируют наших подзащитных. И прокурор отказывается их предъявлять. А это четверть доказательств. Если прокурор отказывается от этого, то должен и от обвинения отказаться. Посмотрите, мы уже сами пытаемся предоставить свидетелей суду. Что это такое?

Стукалова зачитала все благодарственные письма Александра. Мы не понимаем, почему такого человека надо содержать под стражей. Это нас серьезно возмущает", - цитирует Ромашова Sport24.
Теги: Кокорин Зенит
Сегодня, 20:42
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4
(1)
#4  Сибирячок   (Сегодня, 21:20)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Если на голове у Пака нет следов, то нет и сотрясения.

Чушь какая. Можно бить по голове толстой книгой и при этом не будет следов, а сотрясение будет. Ну, если там есть чему сотрясаться. У этих адвокатов никогда не будет сотрясения мозга.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#3  zenit47  СПБ (Сегодня, 21:07)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
sumzzz,
Дело заведомо проигранное, но адвокаты же должны показать что не зря едят хлеб, да и клиентов на лишние экспертизы развести за откат.вот и вертятся
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
#2  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 20:57)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Не сомневаюсь, что много свидетелей было в итоге "подмазано" стороной гопников...

так же, как они пытались и съемку с камер выкупить, но не удалось.


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По жизни свинья предназначена для забоя. Не в курсе - только сама скотинка.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#1  sumzzz  Калининград (Сегодня, 20:55)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Рубин»
Если на голове у Пака нет следов, то нет и сотрясения.


это заключение просто пистес... можно и книгой вырубить, абсолютно без следов, но с отличным сотрясом. А можно и от удара точно в челюсть отправиться на больничный, и тоже следы могут и не остаться. К тому же существует несколько степеней сотрясения.

Возможно чуваков реально жестко прессуют, но их адвокаты те ещё м_удаки...УК РФ выворачивают просто наизнанку, подменяют абсолютно все понятия и просто пистят на каждом перекрестке.


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
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