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Адвокат Кокорина: дело расследовалось вопреки закону, суд отмалчивается. Это беззаконие
Адвокат форварда "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов высказался о предъявлении защитой доказательств невиновности.
"Все дело, с юридической точки зрения, расследовалось вопреки закону. 18 следователей давали поручения 10 оперуполномоченным. Еще и в адрес ненадлежащих лиц. Эти указания они не могли давать. Так же можно было давать поручения на деревню дедушке. Мы считаем, что это беззаконие. Причем вопиющее.
Если на голове у Пака нет следов, то нет и сотрясения. Но мы не говорим о потерпевших и их судьбе. Мы говорим о квалификации.
По согласованию мы закончили в семь. Весь процесс работали до десяти вечера. Пока не буду это характеризовать, но если потребуется — буду.
Прокурор отказалась опрашивать оставшихся 12 свидетелей. Суд отмалчивается. Но, извините меня, значит, в этих показаниях есть сведения, которые реабилитируют наших подзащитных. И прокурор отказывается их предъявлять. А это четверть доказательств. Если прокурор отказывается от этого, то должен и от обвинения отказаться. Посмотрите, мы уже сами пытаемся предоставить свидетелей суду. Что это такое?
Стукалова зачитала все благодарственные письма Александра. Мы не понимаем, почему такого человека надо содержать под стражей. Это нас серьезно возмущает", - цитирует Ромашова Sport24.
"Все дело, с юридической точки зрения, расследовалось вопреки закону. 18 следователей давали поручения 10 оперуполномоченным. Еще и в адрес ненадлежащих лиц. Эти указания они не могли давать. Так же можно было давать поручения на деревню дедушке. Мы считаем, что это беззаконие. Причем вопиющее.
Если на голове у Пака нет следов, то нет и сотрясения. Но мы не говорим о потерпевших и их судьбе. Мы говорим о квалификации.
По согласованию мы закончили в семь. Весь процесс работали до десяти вечера. Пока не буду это характеризовать, но если потребуется — буду.
Прокурор отказалась опрашивать оставшихся 12 свидетелей. Суд отмалчивается. Но, извините меня, значит, в этих показаниях есть сведения, которые реабилитируют наших подзащитных. И прокурор отказывается их предъявлять. А это четверть доказательств. Если прокурор отказывается от этого, то должен и от обвинения отказаться. Посмотрите, мы уже сами пытаемся предоставить свидетелей суду. Что это такое?
Стукалова зачитала все благодарственные письма Александра. Мы не понимаем, почему такого человека надо содержать под стражей. Это нас серьезно возмущает", - цитирует Ромашова Sport24.
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