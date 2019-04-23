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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Адвокат Кокорина: представленные нами доказательства говорят о том, что хулиганства не было

Адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы нападающего "Зенита" Александра Кокорина, подвела итоги очередного судебного заседания по делу футболистов. Во вторник слушание было посвящено защите подсудимых, а именно представлению доказательств их невиновности.

"Все было ожидаемо. Сурдопереводчик подтвердил те показания, которые давали наши подзащитные. Медицинская экспертиза, которую мы огласили, тоже говорит о том, что сотрясение мозга не имело оснований быть.

По нашему мнению с самого начала, здесь не может быть тяжкой квалификации. Мы хотим доказать, что сговора не было, действия были спонтанными. Там, где стараются искусственно навязать, мы будем отстаивать истину. Доказательства, которые мы имеем, говорят о том, что статьи "Хулиганство" нет.

Сегодня мы предоставили все, что хотели. Нам тоже нужно время на подготовку. Мы сейчас не будем пояснять ходатайство по поводу фото. Когда мы его писали, мы знали, что нам откажут. Но рассмотрение дела не ограничивается на одной инстанции. Прокурор настаивает на этих заключениях.

Я завтра пойду к Александру, адвокат Барик — к Кириллу… Подготовка к допросу? Это громко сказано, потому что показания ребят не изменились", - цитирует Стукалову Sport24.
Теги: Кокорин
Сегодня, 21:31
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