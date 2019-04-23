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ЦСКА
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Оренбург
Ростов
Арсенал Тула
Ахмат
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Новости партнеров

В день матча "Арсенал" - "Спартак" в Туле будет продлена работа общественного транспорта

В день матча "Арсенал" - "Спартак" в Туле будет продлена работа общественного транспорта.

"Администрация Тулы поддержала инициативу ПФК "Арсенал": в позднее вечернее время муниципальный и коммерческий общественный транспорт продолжит работу на наиболее оживленных маршрутах – в Пролетарский район, Заречье, в поселок Косая Гора и на Московский вокзал. Отправление от остановок "Центральный стадион" и "Улица Первомайская", - сообщается на официальном сайте "канониров".
Теги: Арсенал Тула Спартак
Сегодня, 22:33
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#1  Sashass   (Сегодня, 22:45)
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Болеет за:
«Зенит»
светлый праздник, всё правильно.
Регистрация: 23.03.2019 [жалоба]
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