Россия РПЛ 2018/19
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22:24
Владислав Радимов: не думаю, что на данный момент "Динамо" - серьезный конкурент для "Зенита" (1)
Владислав Радимов: не думаю, что на данный момент "Динамо" - серьезный конкурент для "Зенита" (1)
21:31
Адвокат Кокорина: представленные нами доказательства говорят о том, что хулиганства не было (1)
Адвокат Кокорина: представленные нами доказательства говорят о том, что хулиганства не было (1)
19:07
"Зенит-2" не будет расформирован (5)
"Зенит-2" не будет расформирован (5)
18:15
Следователь по делу Кокорина и Мамаева отказался от использования полиграфа для допроса обвиняемых и пострадавших Пака, Гайсина и Соловчука (8)
Следователь по делу Кокорина и Мамаева отказался от использования полиграфа для допроса обвиняемых и пострадавших Пака, Гайсина и Соловчука (8)
15:09
Президент "Анжи": правительство Дагестана наплевательски к нам относится. Им мой фейс не нравится (11)
Президент "Анжи": правительство Дагестана наплевательски к нам относится. Им мой фейс не нравится (11)
10:23
Марез недоволен положением в "Сити" (1)
Марез недоволен положением в "Сити" (1)
В день матча "Арсенал" - "Спартак" в Туле будет продлена работа общественного транспорта
В день матча "Арсенал" - "Спартак" в Туле будет продлена работа общественного транспорта.
"Администрация Тулы поддержала инициативу ПФК "Арсенал": в позднее вечернее время муниципальный и коммерческий общественный транспорт продолжит работу на наиболее оживленных маршрутах – в Пролетарский район, Заречье, в поселок Косая Гора и на Московский вокзал. Отправление от остановок "Центральный стадион" и "Улица Первомайская", - сообщается на официальном сайте "канониров".
"Администрация Тулы поддержала инициативу ПФК "Арсенал": в позднее вечернее время муниципальный и коммерческий общественный транспорт продолжит работу на наиболее оживленных маршрутах – в Пролетарский район, Заречье, в поселок Косая Гора и на Московский вокзал. Отправление от остановок "Центральный стадион" и "Улица Первомайская", - сообщается на официальном сайте "канониров".
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